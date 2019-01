Rubi: "Prefereixo que no ens toquin ni Barça ni Madrid"

Després del patiment, ha arribat una mica de calma per un Rubi que s'ha mostrat "content" després de la victòria de l'Espanyol al Vila-real (3-1). "L'equip anímicament està bé. Pel sorteig de quarts de final prefereixo que no ens toqui ni Barça ni Madrid", ha apuntat el tècnic, amb la mirada posada a la pròxima ronda de la Copa del Rei. Sobre quina creu que és la preferència de l'afició, Rubi s'ha mullat: "Segurament els agradaria el Girona, per afrontar un derbi i per la proximitat".

El tècnic blanc-i-blau ha celebrat diversos aspectes del partit del seu equip. D'entrada, el creixement dels joves, que "estan ajudant" a l'equip. D'altra banda, també el "compromís" d'homes com Darder, de qui ha apuntat que "ha jugat al 50% per una molèstia en l'escalfament". El preparador maresmenc també ha tingut elogis per Borja Iglesias: "És millor jugador ara que quan va arribar, i no només em fixo en els gols. Tan de bo no tingui sostre i pugui seguir millorant".

Finalment, Rubi ha lamentat els problemes fisics de David López i Adrià Pedrosa. El primer, pateix una lesió al la musculatura isquiotibial de la cama esquerre. El segon, a la cama dreta. "Són trencaments musculars, però tot s'ha de confirmar demà a la tarda", ha comentat el tècnic.