Rubi: "Al descans els he dit que o començàvem a jugar a futbol o allò era impossible"

Després de veure com el seu equip salvava un punt a l'Estadi de la Ceràmica, Rubi ha destacat la "capacitat" de reanimar-se d'un Espanyol que no perd la fe. "Hem fet una primera part molt fluixa i una segona molt bona. Com que els partits duren 90 minuts, considero el resultat just. Em quedo amb la capacitat de reanimar-nos amb 2-0 i de creure-hi fins al final, i ha estat a prop el 2-3", ha comentat el tècnic maresmenc, que ha reconegut que al descans ha hagut d'intervenir amb una xerrada per canviar la dinàmica del partit: "No estava d'acord amb el que he vist a la primera part. Els he dit que o començàvem a jugar a futbol o allò era impossible".

El tècnic blanc-i-blau ha insistit en el seu discurs optimista, assegurant que l'Espanyol "acabarà la Lliga en una bona posició". El maresmenc ha reivindicat la feina feta contra un rival de nivell i ha destacat el fet que ara, sense Copa, podran descansar més: "Ara podem treballar el que hem de millorar, ja que, per fi, tenim una setmana neta".

Sobre el debut de Wu Lei, ha demanat paciència: "Portem poc treballant amb Wu i necessita temps per entendre el que busquem. Vull veure el seu potencial i que traslladi el que sap fer. Hem d'ajudar-lo a conèixer els seus companys i la nostra intenció".