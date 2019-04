Rubi: "Europa és difícil, però tenir aquesta motivació agrada molt"

Rubi es resisteix a tirar la tovallola i no vol que el seu equip ho faci. El tècnic de l'Espanyol ha celebrat que la victòria contra l'Alabès els permeti no haver de renunciar a res de cara al tram final de curs: "Cal reconèixer que Europa és difícil, però tenir aquesta motivació agrada molt. Nosaltres parlem de fer-ho". L'entrenador de l'Espanyol ha destacat que han guanyat un rival "sòlid i rocós" contra el qual mai és "còmode" jugar. "Hem tingut fases de bon futbol i d'altres de defensar-nos com podíem, però en línies generals crec que hem merescut guanyar".

L'entrenador espanyolista ha reconegut que li agrada plantejar els partits "amb la pilota per mirar cap amunt", si bé ha reconegut que hi ha fases que els "costa mirar amunt". "Quan Roca, Melendo i Darder participen dona gust veure'ls jugar", ha comentat el maresmenc, que ha celebrat que estigui ajudant Melendo a "consagrar-se al cent per cent". "És un jugador ultradecisiu en l'última passada. Ara ha de fer un pas endavant per trobar gol, ho estem treballant".

El tècnic ha comentat el partit de Pedrosa, de qui ha comentat que "està totalment centrat en jugar". "És el primer partit que guanya a la Lliga com a titular. A mi el que m'omple molt és que els quatre laterals han donat rendiment i han aportat. Amb actuacions bones i amb bon rendiment és més fàcil donar continuïtat. M'agrada que els jugadors mostrin passió, sempre des del respecte".

Rubi també s'ha referit a Roca: "El Roca del principi de temporada era un gran jugador, però li faltava polir coses. Va passar un mal moment, però ara ha crescut. Té moltes ganes d'aprendre i millorar". Sobre la lesió de Rosales, s'ha limitat a respondre que no sap si té "una sobrecàrrega o una contractura".