Rubi: "Europa queda més lluny, però intentarem apropar-la al camp del Betis"

Rubi ha qualificat com a "resultat just" l'empat obtingut per l'Espanyol davant del Celta (1-1), i que deixa els blanc-i-blaus pràcticament descartats de la lluita per la setena posició. El tècnic de l'Espanyol ha explicat que ha estat "un partit molt igualat i competit" amb "fases de domini de dos equips que, quan no s'han posat nerviosos, han jugat bé". Rubi ha reconegut que "Europa queda més lluny", però ha avançat que sortiran "a guanyar" al camp del Betis per intentar "que torni a quedar més a prop". "L'últim tren? Hem d’intentar apropar-nos a un partit a l’Athletic", ha afegit el tècnic de l'Espanyol, que tot i reconèixer que "sap malament", ha deixat clar que "el rival ha fet coses bé".

El preparador maresmenc ha lamentat que els viguesos els robessin la pilota durant força moments del partit i ha elogiat especialment els minuts de bon futbol del seu equip, a qui li ha faltat "encert" i li ha sobrat "nervis i precipitació": " Hem jugat molt bé. El gol que hem fet és un golàs, de combinació i de buscar l’esquena. Però és complicat fer un partit complet, són un dels equips que més combina. La pena ha estat no haver aconseguit el segon. És una pena no haver-nos apropat al setè, però no se li pot retreure res a l’equip, ho ha entregat tot".

Rubi ha insistit en les fases de bon joc del seu equip, que s'han acostat molt a la versió que ell demana. "Hem fet passades en horitzontal, pero també directes cap endavant. Dona gust veure jugar aquests jugadors, però estem exigint molt, volem que els jugadors donin una resposta física alta pocs dies després. Hi ha equips que ho passen molt malament. Nosaltres tenim almenys la capacitat de no patir i de mirar amb humilitat cap amunt". El tècnic ha lamentat que han acusat el cansament acumulat per haver jugat pocs dies enrere, especialment a la segona part.

També li han preguntat per dos noms propis. Sobre Naldo, lesionat al segon temps, ha explicat que pateix "una estrabada isquiotibial" i que "ha aguantat tot el que ha pogut". Sobre Wu Lei, n'ha destacat "l'espurna" que ha tingut durant tot el partit. "El valoro bé, quan sabem explotar les seves virtuts, és molt útil. Ha treballat molt bé en defensa. Els hem sorprès amb Melendo per dins i ell per fora. Ha fet un bon partit".