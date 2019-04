Rubi, autocrític: "Jugant així no crec que puguem lluitar per Europa"

L'empat final del Getafe ha deixat un regust força amarg en un Rubi que, amb un posat força seriós, ha fet autocrítica: "Considero l'empat just, ho hem intentat, però ha estat un partit molt travat. Ens han complicat moltíssim i no ens han deixat sentir còmodes". El tècnic de l'Espanyol ha criticat la forma com han reaccionat al gol marcat durant la segona part: "Havíem fet el més difícil i hem començat a cometre errades i a posar-nos nerviosos sense cap motiu. Hi ha fins a tres errades individuals en el seu gol sense que ens hagin forçat", ha lamentat.

Rubi ha reconegut que els costa "moltíssim" generar avantatges en atac i gols amb una proposta que, si té algun objectiu, "és fer-ne". Rubi s'ha mostrat confiat en poder millorar els registres, si bé ha reconegut que la imatge mostrada no és la que vol: "El partit d'avui és contra un equip que ha perdut dos partits fora de casa i va quart per mèrits propis. Jugant com avui no crec que puguem lluitar per Europa però considero que hi ha molt mèrit del rival".

L'entrenador blanc-i-blau ha admès que els dos canvis del Getafe han tingut un efecte molt negatiu pels seus interessos: "L'entrada de Molina i Portillo ens ha fet molt de mal. Si reben còmodes a l'últim terç, provoquen moltes coses i nosaltres al gol hem comès errors que han produït que passés el que ha acabat passant". També ha comentat que ha canviat a Melendo per qüestions físiques, i que ha sacrificat Roca per "intentar ser més directes".