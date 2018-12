Rubi: "Ara la dificultat és que el jugador no deixi de creure en el que ens ha donat 21 punts"

Cinc derrotes no aturen l'ambició de Rubi, que ha arribat a la sala de premsa amb un posat seriós però disposat a tornar a encomanar l'optimisme a un equip i una afició tocats pels últims mals resultats. "L'entrenador que té ara l'Espanyol intenta transmetre tranquil·litat en els moments més difícils. Com que no falten ganes, d'actitud ens en sobra, i la meva manera de gestionar-ho és restar nerviosisme; als jugadors els veig bé", ha apuntat el preparador maresmenc, que ha parlat de com pot afectar l'aspecte mental a l'hora d'afrontar un partit complicat com el d'aquest dissabte al Wanda Metropolitano.

"En el futbol d'elit és importantíssim el factor confiança, el que realment afecta els jugadors a l'hora de tenir seguretat per fer les coses. Quan tens una mala situació en un partit sembla que vinguin els fantasmes de tot el que ha passat anteriorment", ha explicat Rubi, que ha evidenciat que el vestidor "no està content ni ho està passant bé". "Estem veient una situació bipolar. Estàvem fenomenal i hem entrat en cinc derrotes seguides quan veníem d'unes sensacions espectaculars. És una situació molt estranya, però des dels nervis, l'ansietat, el no atrevir-nos a fer coses, serà més difícil tornar a guanyar partits".

Rubi ha reconegut que estan en "una situació que no és fàcil" i ha insistit que és fonamental "tornar a recuperar el camí traçat". "Abans calia construir una idea de joc, donar molta informació als jugadors, i ens va sortir molt bé des del primer moment. Ara la dificultat és que el jugador no deixi de creure en el que estem fent i que ens ha donat 21 punts", ha afegit el tècnic espanyolista, que ha deixat clar que no se sent qüestionat. "Hem tingut la sort que hem fet una pretemporada i tres mesos extraordinaris que ens han permès demostrar que tenim un repte quan no van bé les coses", ha comentat.

El tècnic blanc-i-blau ha recordat que la temporada passada va viure una experiència similar amb l'Osca, amb el qual va estar vuit jornades sense guanyar. "La gent ens deia que no pujaríem i que tornaríem al nostre lloc, i ho vam afrontar amb naturalitat. Ara volem el mateix". Rubi ha recordat que quan va arribar a l'Espanyol es va trobar un club envoltat d'una "sensació de negativitat" que va aconseguir canviar. "Vam passar quatre mesos molt bonics i ara toca remar per tornar-hi. Treballaré per fer fora aquesta negativitat com més aviat millor", ha explicat.

El preparador espanyolista també s'ha referit a la modificació pel que fa a les previsions de viatge, que han estat condicionades pel consell de ministres que se celebra aquest divendres a Barcelona. "Volíem començar la setmana donant-li normalitat, però et va arribant tota la informació i et van espantant. Espero que no passi res i vagi tot normal, però crec que estarem més tranquils marxant avui. Hem de fer coses, i millor haver-les fet allà, estant avisats. Tots hem cregut que era el millor. Hem ajustat perquè volíem donar normalitat a la setmana, però la informació et fa ser més prudent".