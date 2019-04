Rubi: "Volem estar entre els tres millors Espanyols del segle XXI"

"Ens visita el setè, però si guanyem ens situem a quatre punts. Al primer partit que punxem s'acaba el somni, però mentre guanyem...". Rubi no perd l'esperança i, tot i que no l'ha qualificat de final, ha deixat ben clar que el duel d'aquest dissabte contra l'Alabès (13h, BeIN LaLiga) no serà un partit més. Per a l'Espanyol pot suposar l'últim tren per enganxar-se a les posicions de dalt. El tècnic maresmenc ha reconegut que veu l'equip "alliberat" després del triomf a Montilivi. "L'equip ha estat molt alegre. Hem estat igual d'exigents, però no puc negar que les victòries donen confiança i porten alegria", ha confessat.

El preparador blanc-i-blau ha volgut felicitar l'Alabès per "la temporada espectacular que porten", i ha avisat que, tot i que "es basen en un joc vertical", els últims mesos "es passen més la pilota" que no pas quan l'Espanyol els va visitar a la primera volta. "Serà fonamental la pilota aturada i els contraatacs", ha avisat Rubi, que no es confia davant d'un rival que els exigirà molt. L'entrenador blanc-i-blau ha afirmat que han penjat al vestidor la possibilitat de millorar la millor classificació pel que fa a punts del segle XXI. "Volem estar entre les tres millors puntuacions d'aquest segle. No vull pressionar l'equip, però és una cosa que tenim al cap".

A propòsit dels incidents entre Calzón i un aficionat del Girona, Rubi els ha qualificat de "desagradables", si bé ha puntualitzat que tant el delegat com el club "han manifestat que ha sigut una equivocació". "Hem fet el que havíem de fer. No s'hi pot fer gaire més. També afegeixo que m'agradaria que l'altra part es disculpés", ha explicat. Rubi també s'ha negat a qualificar de fitxatge fallit Alfa Semedo, que no ha entrat en la convocatòria. "Té molt bones condicions, però tenim molts jugadors del mig del camp i no és fàcil entrar. Se'm fa difícil donar-li una oportunitat, però encara queden set jornades".

Rubi també s'ha referit al projecte esportiu del club. "El present i el futur com a base fonamental han de ser el planter i donar oportunitats. És fonamental. Es treballa molt bé en el futbol base, però també crec que si tinguéssim diners per a dos o tres retocs de nivell seria molt bonic".