Rubi: "En aquesta Lliga tan igualada, potser és un bon any per estar un bon temps a dalt"

El tècnic de l'Espanyol, Rubi, té clar que no es vol desviar de "la línia de joc" que els està donant tan bon rendiment com a locals aquesta temporada. "M’importa que l’equip mantingui una línia de joc, perquè això a mitjà o a llarg termini donarà punts. Si només ens enfoquem en els punts tenim més possibilitats de no aconseguir-los. N’hem obtingut quan hem fet les coses bé. Si tens un mal dia, no ets superior i obtens els punts, també en sortirem contents", ha apuntat el preparador blanc-i-blau, que ha volgut treure pressió al fet que poden sumar la cinquena victòria seguida a casa. "No hem de pensar que és la cinquena, sinó una més que ens donaria un marge de punts important per continuar a dalt unes quantes setmanes més".

Rubi ha avisat que l'Athletic no és un rival gens senzill, tot i la seva irregularitat i posició en la classificació. "Ha empatat molts partits i això el col·loca una mica en situació baixa, però també demostra com costa guanyar-lo, fora de casa no ho ha aconseguit ningú. Fora de casa són molt competitius, però a nosaltres no ens interessen els empats". El maresmenc ha advertit que en aquesta Lliga és molt complicat sumar victòries per l'alta igualtat que hi ha: "Vas veient els partits dels rivals i veus com costa guanyar el Valladolid, el Rayo, a tothom li costa guanyar, als de Champions els costa acostar-se als de dalt. Això dona importància als punts que hem anat sumant. En aquesta Lliga tan igualada, potser és un bon any per estar un bon temps a dalt, tenim aquesta intenció".

El tècnic maresmenc esperarà a dilluns al matí per facilitar la llista de convocats. Si bé recuperarà jugadors que no van participar en el partit de Copa, no es descarta que hi pugui incloure algun dels joves que van debutar amb bona nota a Cadis: "Els que tenen menys minuts per experiència o edat van fer un partit molt complet. Estem molt orgullosos que tres d'ells debutessin en competició oficial i ho fessin com ho van fer. No tenia dubtes que ho farien amb bon nivell, passa que els que juguen regularment ho fan a un gran nivell. Hi ha molta competència".