Rubi: "Ens estem martiritzant com si ho féssim tot malament"

Rubi té clar que, malgrat les quatre derrotes consecutives en Lliga, el seu Espanyol fa prou coses bé com per sentir-se optimista i veure factible tornar al camí dels bons resultats i les bones sensacions. "Ens estem martiritzant com si tot ho féssim malament. Parlo del que passa dins del vestidor, i no hi estic d'acord. Hem jugat 17 partits oficials i només n'hem tingut un de dolent, a Getafe, i un altre que no esperàvem, contra el Barça. La resta han sigut molt bons", ha apuntat el tècnic blanc-i-blau, que ha convidat els seus homes a tornar a "la idea de joc que ha funcionat".

El preparador maresmenc ha apuntat que el problema "és genèric". "Estem en una època dolenta de resultats, que cal canviar com sigui. No crec que tot sigui dolent. L'organització, l'atac... tornarem al nostre nivell si recuperem aquestes coses. Sempre hi ha fase dolentes", ha afirmat Rubi, que procura que el seu equip no decaigui en el pessimisme.

"És en aquests moments on cal veure els jugadors i els entrenadors", ha dit, en un intent d'apel·lar a l'orgull de la seva plantilla, que espera que contra el Betis "trenqui la mala ratxa". Rubi ha deixat clar que no està més intranquil "de l'habitual", i ha fet autocrítica: "Sempre treballem aspectes defensius. Ens preocupa que els rivals ens corrin. Però no perquè el Barça ens fes quatre gols ens ha de fer veure les coses diferent".

El tècnic espanyolista no podrà comptar amb el sancionat Dídac ni amb el lesionat Hermoso. Dues baixes sensibles en defensa que, molt probablement, supliran Pedrosa i Óscar Duarte. "La resta han d'estar al màxim per suplir Hermoso, que quan està al cent per cent treu la pilota neta", ha sentenciat.