Rubi: "D'aquí cinc o sis partits es determinaran els nostres objectius"

Abans d'obrir la jornada 24 rebent l'Osca, Rubi ha deixat clar que els dos pròxims partits a casa són fonamentals per l'Espanyol: "L'Espanyol està fent una temporada excel•lent a casa i això em transmet positivisme i il•lusió. És un moment on tot el treball que hem fet l'hem de culminar en aquests dos partits. M'agradaria que l'afició vingués i el camp fos una olla de pressió, com el dia del Rayo". El preparador maresmenc ha reconegut que el triomf contra els madrilenys els va "treure un pes de sobre" si bé considera que no van fer "un gran partit en atac".

Rubi ha celebrat el fet de recuperar "solidesa" defensiva, i confia que l'últim resultat a casa els animi a "veure els jugadors amb la moral pels núvols i a deixar-se anar". Sobre el futur a curt termini, creu que els objectius de l'Espanyol es decidiran "en els pròxims cinc o sis partits. Els equips remen al màxim per lluitar pel que sigui. És un moment molt important de la temporada".

El tècnic espanyolista vol recuperar el nivell de joc del principi de curs: "Intentem ser l'equip que va impressionar al principi i aquesta és la meva il·lusió. Hi ha fases del partit que som així, una altra cosa és que hàgim prioritzat el tema defensiu". Rubi ha reconegut que prefereix que els rivals els "esperin a la seva àrea" per poder jugar des de darrere amb "paciència", i que quan els pressionen amunt els generen "més dificultats".

El preparador maresmenc ha bromejat en comentar que "estiraria de les orelles" a Dídac Vilà, que el dimecres va comentar que de guanyar els dos pròxims partits, l'Espanyol tornaria a mirar a Europa. Després, però, ha matisat que celebra "aquest punt d'ambició", i que ell només pensa en l'Osca, un equip que tot i arribar cuer viu una millora de sensacions i de resultats: "La Lliga cada setmana ens demostra que un equip en una situació complicada pot guanyar en qualsevol moment. L'Osca venia en una dinàmica molt bona. Estem convençuts que podem tirar endavant el partit, però no podem menysprear el nostre rival".

Rubi també s'ha referit a les posicions que pot ocupar al camp Alfa Semedo: "Pot jugar de vuit o de sis. Quan analitzàvem aquest jugador per fitxar-lo, vam veure que podia estar barallant per la posició amb Marc o jugar més endavant perquè estira l'equip i té bon xut".