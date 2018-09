L'Argentina fa història conquerint Austràlia per primer cop

Jornada història al 'Rugby Championship' de rugbi, el torneig que enfronta les quatre grans potències de l'hemisferi sud, Nova Zelanda, Austràlia, Sud-àfrica i l'Argentina. Per primer cop a la història l'Argentina s'ha imposat als australians fora de casa, guanyant a Gold Coast per 19-23, demostrant la millora dels darrers mesos des de que va arribar Mario Ledesma com a tècnic. Els assaigs a la primera part de Nicolás Sánchez i Bautista Delguy, i la bona defensa a la segona part, han donat als argentins el segon triomf en quatre partits al torneig. El primer va ser a casa contra Sud-àfrica.

A l'altre partit, els springboks sud-africans han provocat la primera derrota de Nova Zelanda al torneig a casa seva, en guanyar per 34-36. La darrera victòria de Sud-àfrica contra els All Blacks fora de casa s'havia produït l'any 2009. Nova Zelanda però, segueix liderant la classificació còmodament.