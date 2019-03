Gal·les, favorita per guanyar el Sis Nacions en una última jornada amb tres possibles campions

Les seleccions de Gal·les i Irlanda es veuen les cares aquest dissabte (15.45 h / Movistar Deportes) en l'última jornada del Sis Nacions de rugbi. Una última jornada amb tres seleccions amb possibilitats de guanyar el torneig, tot i que només els gal·lesos depenen d'ells mateixos.

Gal·les, malgrat haver guanyat els seus partits sempre amb resultats curts, ha guanyat primers quatre, un d'ells clau contra els anglesos a casa. En cas d'imposar-se als irlandesos, campions de l'edició del 2018, Gal·les es proclamaria campiona i s'enduria de passada el Grand Slam, premi a l'equip que guanya tots els partits. L'últim cop que Gal·les ho va aconseguir va ser ara fa sis anys.

Els irlandesos, que només han perdut contra els anglesos, necessiten imposar-se i que Anglaterra punxi per ser campiona per segon any consecutiu. Els anglesos, per la seva part, juguen la Calcutta Cup (18h / Movistar Deportes) contra els escocesos a Twickenham, al sud de Londres. Anglaterra seria campiona si s'imposés als escocesos i Gal·les punxés.

Itàlia, que ha perdut tots els partits, intentarà evitar la cullera de fusta (perdre els cinc partits) contra una França decebedora fins ara en el primer partit del dia, a les 13.30 h a Roma.