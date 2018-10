Jornada dolça pel Barça i la Santboiana

La secció de rugbi del Barça i la Santboiana han tancat la quarta jornada de la Divisió d'Honor masculina amb un triomf. El conjunt blaugrana s'ha imposat al Guernica (17-24) en un partit on han dominat al primer temps i han hagut de treballar de valent al segon, per acabar sumant la tercera victòria de la temporada.

L'equip blaugrana, que venia de perdre el derbi en l'últim minut la setmana passada, ha sabut tirar endavant un partit tirat per aigua que han arribat a dominar amb claredat (parcials de 0-10 i 3-17). A la represa, els locals han agafat ritme de partit i han pogut empatar a la mitja hora d'enfrontament, però poc després el Barça ha tornat a reaccionar, establint el definitiu 17-24.

Amb aquest resultat, el Barça és tercer de la lliga empatat a 15 punts amb el Sanitas Alcobendas, a només un punt del líder, el SilverStorm El Salvador, i 5 per sobre de les posicions de play-off.

La Santboiana, per la seva part, ha fet valer el factor camp per imposar-se al Rugby Cisneros (25-18) en la que és la primera victòria del primer equip al Baldiri Aleu aquest curs. El conjunt de Sant Boi ha anat a remolc al durant tot el partit. Els madrilenys han començat per davant amb diferents parcials (0-3 i 3-8). Però els locals han sabut reaccionar, arribant al descans amb un petit avantatge (13-8).

A la represa, el Cisneros ha tornat a posar-se per davant, amb un avantatge màxim de cinc punts (13-18), però la Santboiana ha reaccionat a temps gràcies a dos assaigs per tancar el partit amb un triomf.