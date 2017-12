Quesos Entrepinares - Santboiana i Barça - El Salvador, semifinals de Copa de rugbi

La Copa del Rei de rugbi ja té les semifinals decidides. El primer partit serà VRAC Quesos Entrepinares - UE Santboiana, i el segon, Barça - SilverStorm El Salvador. Serà un duel a partit únic el 28 de gener, segons el sorteig celebrat aquest dijous a la seu de la Federació Espanyola de Rugbi.

Per tercera vegada, es veuran les cares el Quesos i la Santboiana, rivals en l'última Supercopa, amb triomf de l'equip de Valladolid per 46-23, un marcador semblant al 49-32 que es va registrar al novembre a la Lliga, també al Pepe Rojo. El Barça rebrà el SilverStorm El Salvador, que va guanyar a la Lliga el 5 de novembre al feu blaugrana per 15-31.