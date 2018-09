Nova Zelanda es proclama campiona d'un 'Rugby Championship' on Austràlia toca fons

Els 'All Blacks' de Nova Zelanda s'han imposat de nou al Rugby Championship, el torneig entre les quatre seleccions fortes de l'hemisferi sud, després de guanyar a l'estadi Amalfitani de Buenos Aires contra els argentins per 17-35. Aquesta és la sisena victòria de Nova Zelanda al torneig amb format de quatre equips (Argentina va debutar el 2012). Només l'any 2015, Austràlia va trencar el domini dels grans favorits per guanyar el proper Mundial de l'any 2019 al Japó.

Aquesta edició però, ha deixat grans canvis dins del rugbi, com per exemple, la gran millora dels argentins. Els 'Pumas', entrenats per Mario Ledesma, han guanyat dos partits. Un contra Sud-àfrica a casa i un històric triomf contra els australians fora de casa. A la darrera jornada, Austràlia haurà d'evitar quedar per primer cop en la darrera posició, visitant precisament als argentins. Austràlia ha perdut per 23-12 amb els sud-àfricans en aquesta cinquena jornada tocant fons, en la considera com una de les pitjors crisis del rugbi australià. Sud-àfrica en canvi, ha aixecat el cap amb tres triomfs, un contra Nova Zelanda a domicili, just quan es prepara pel Mundial. A la darrera jornada, els springboks reben els All Blacks a Pretòria.