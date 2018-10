Els All Blacks escalfen el Mundial de rugbi del Japó derrotant els australians a Yokohama

La selecció de rugbi de Nova Zelanda, els All Blacks, escalfen motors de cara al Mundial de l'any vinent al Japó, una cita prevista del 20 de setembre al 2 de novembre del 2019. Aquesta matinada, els All Blacks han derrotat per 37-20 els australians en el tercer partit de la Copa Bledisloe, una competició organitzada cada any entre les dues seleccions. Si els dos primers partits, jugats a Austràlia i Nova Zelanda, ja van acabar amb triomf dels All Blacks, el tercer s'ha jugat al Nissan Stadium de Yokohama, seu de la final del pròxim Mundial.

Davant més de 45.000 espectadors, els All Blacks s'han imposat còmodament gràcies a un bon partit de Beauden Barrett. El 2019 Nova Zelanda buscarà guanyar el Mundial per tercera vegada consecutiva, una fita mai aconseguida abans per cap equip en un torneig nascut el 1987. Al The Rugby Championship, el torneig anual entre Nova Zelanda, Austràlia, Sud-àfrica i l'Argentina, els All Blacks han guanyat en les set últimes temporades, amb l'excepció del 2015, quan van empatar en la primera posició amb una Austràlia que sembla que arribarà en hores baixes al Mundial.

Malgrat la millora dels argentins i els sud-africans, i l'alt rendiment de seleccions europees com Irlanda, el pròxim Mundial tindrà Nova Zelanda com la clara favorita.