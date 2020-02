França assalta Cardiff i somia en guanyar el Sis Nacions per primer cop en 10 anys (23-27)

La selecció de França ha donat la sorpresa en guanyar al Principality Stadium de Cardiff (23-27), deixant els vigents campions gal·lesos sense opcions de revalidar el títol del Sis Nacions de rugbi. Els gal·lesos ja sumen dues derrotes en tres jornades. En canvi, França, que no guanya des de l'any 2010, suma tres victòries en tres partits. A manca de dues jornades, la nova selecció francesa somia.

Els triomfs contra Anglaterra i Itàlia necessitaven una ratificació a casa del campió. Al conjunt de Fabien Galthie no li ha fallat els pols i malgrat l'intent de reacció del conjunt local ha guanyat per primer cop en 10 anys a Cardiff.

Ni tan sols el fet que Dan Biggar, amb un cop de càstig, avancés molt aviat a Gal·les, ha incomodat de sortida a França, que ha contestat amb un assaig d'Anthony Bouthier, convertit per Romain Ntamack (3-7). Una altra marca de Paul Willemse poc abans de la mitja hora ha estat la confirmació que França havia saltat a la gespa amb ambició (9-17). A la segona part Lewis ha acostat els locals amb un assaig (16-17), però Romain Ntamack (declarat millor jugador del partit), amb una marca i la seva conversió ha sentenciat (16-24). Un assaig i transformació de Biggar ha acostat els gal·lesos al final, quan ja no quedava temps (23-27). A França li queda visitar a Escòcia a Murrayfield i rebre a Irlanda a Saint Denis en un partit que serà clau, ja que Irlanda ha guanyat els seus dos primers partits. Aquest diumenge, juga contra els anglesos.

Victòria escocesa

Escòcia ha guanyat el seu primer partit a la present edició del torneig de les Sis Nacions, després d'imposar-se a Roma per 0-17. Una gran jugada individual de Hogg ha servit per veure el primer assaig a un primer temps igualat. Al segon, Harris ha aconseguit una segona marca per als escocesos, que han vist com Itàlia, que suma tres derrotes, acabava amb un home menys per l'expulsió de Zani. En l'últim minut, Hastings ha sentenciat amb el tercer assaig visitant. Itàlia no guanya cap partit al torneig des de l'any 2015.