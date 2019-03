La rutina de guanyar bé al Santiago Bernabéu

“Si ets prudent al Bernabéu, el partit se t’acaba fent etern i et passen per sobre”. Pep Guardiola ho va tenir clar des del principi: visitar el Reial Madrid havia d’anar lligat a treure la millor versió del Barça. Anar-hi a guanyar. Anar-hi sense por, sentint-se més gran. I, certament, el club blaugrana ha trobat la fórmula en l’última dècada i ha aconseguit invertir una tendència que, durant gairebé un segle, només el deixava guanyar un de cada sis partits a l’estadi madridista. Ara aquesta mateixa proporció són les derrotes i es guanya en més de la meitat de les visites. L’afició blanca s’ha acostumat a marxar abans d’hora de l’estadi, farta de veure com el marcador suma, sovint, dos gols més per als blaugranes que per als blancs.

L’últim triomf culer, dimecres, va tornar a ser sonat, potser més pel marcador que per la superioritat sobre la gespa, tot i que el madridisme marxava indignat per la poca consistència del seu equip. “Si no hem fet el millor dels partits i hem guanyat 0-3, imagina’t”, deia Gerard Piqué, resumint en una frase el sentiment de frustració madridista.

L’eliminació de la Copa del Rei converteix el clàssic de Lliga d’aquest dissabte (20.45 h, Movistar Partidazo) en una mena de final per a l’equip de Santiago Solari, que té poques opcions més que guanyar per aferrar-se a un final de temporada en què no es tornin a carregar totes les fitxes a la carta de la Champions, en què l’Ajax ja el va tenir contra les cordes en l’anada dels vuitens a Amsterdam. Al campionat domèstic els blancs són tercers a 9 punts del Barça i no poden permetre’s el luxe d’acceptar res que els deixi a més de quatre partits de remuntar. El 5-1 de la primera volta, a més, complica l’ average en cas d’empat a punts.

Aixafada l’estrena a Chamartín

El Madrid no pot especular, però no sembla que arribi a l’enfrontament amb prou eufòria com per plantejar un partit d’alt voltatge al conjunt de Valverde. Aquesta era la contradicció, aparentment, que perseguia el Barça cada cop que trepitjava el Santiago Bernabéu. Històricament al Barça les coses li han anat malament a l’estadi madridista. I això que en el primer clàssic a Chamartín -nom que rebia el feu blanc quan va ser inaugurat l’any 1947- el Barça va derrotar el Madrid per 1-2, amb gols de Florencio i Basora.

Ja amb el nom actual i després d’una primera ampliació d’aforament, van haver de passar deu anys per trobar la següent derrota blanca. La dinàmica era de victòries locals i fins i tot golejades, per 6-1, 4-1, 5-1 i 5-0, marcadors que omplien d’orgull l’equip de la capital espanyola i empetitien el coratge català. La dècada dels 60 va servir per igualar una mica les coses, però no va ser fins als 70, abans i després de l’arribada de Johan Cruyff com a jugador, que el Barça va començar a sentir-se capaç de fer, amb regularitat, més d’un gol en territori madrileny. El 0-5 de l’any 1974 va ser el primer de Cruyff i possiblement un dels punts d’inflexió per entendre la ratxa d’ara al Bernabéu.

Abans i després del 2-6

Una ratxa que té un altre punt de partida: el 2-6 de l’any 2009. El primer clàssic amb Pep Guardiola a la banqueta. Abans d’aquell dia el Barça havia guanyat només 17 vegades en 97 partits (17,53%) en territori madrileny. Hi va perdre 59 cops (60,82%) i en molts casos amb contundència. Encaixava 2,14 gols de mitjana i amb prou feines marcava un gol per duel (1,08). La realitat d’ara és radicalment diferent: suma victòries en el 56,25% de les visites i ha acumulat només 4 derrotes en 16 partits. Concedeix 1,38 gols i en marca 2,25.

El Santiago Bernabéu ja no és un camp enemic. No ho és en l’era Messi i no ho és, especialment, quan hi ha punts o títols importants en joc. Si es treuen els partits de Supercopa d’Espanya, en aquests últims deu anys, l’equació encara és més contundentment favorable als blaugranes: 69% de victòries i només 15% de derrotes, 1,23 gols encaixats i més de 2,5 gols marcats.

Són dades al·lucinants, tenint en compte que el Reial Madrid no està gens acostumat a perdre. Històricament ho ha fet només en el 20% dels partits. I ara el Barça triplica la dada. “Al Bernabéu serem atrevits. Vull que siguem valents i que ells sàpiguen que anirem a guanyar. Hi anem a fer coses, no a esperar”, va declarar Guardiola en una de les seves primeres vegades a Madrid. El seu missatge va arrelar tant en l’actual generació que el nou barcelonisme entén com a rutina el que abans era una victòria per recrear-s’hi durant anys.