“La salut financera del Circuit és mediocre”

El president del consorci del Circuit de Barcelona-Catalunya, Vicenç Aguilera, va reconèixer ahir en el tradicional dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació que els números del traçat català tornaran a tancar-se en vermell. “La salut del Circuit és clarament bona pel que fa a la seva estructura, però si parlem de la seva salut financera, és mediocre perquè no som capaços de generar recursos. Generem pèrdues i s’han hagut de fer aportacions extres”, va reflexionar Aguilera.

Així, tot i que els comptes del 2018 no estan tancats, Aguilera va avançar que la compensació econòmica de la Generalitat de Catalunya (l’accionista majoritari) estarà “en la línia de la d’aquest any”. La situació econòmica de la instal·lació vallesana és preocupant, ja que les pèrdues del traçat són històriques. De fet, el passat mes de maig la Generalitat va haver de fer una aportació extra de 4,5 milions d’euros per finançar, en gran part, el reasfaltatge del traçat. “La decisió de reasfaltar no va ser fàcil. La Generalitat ens va donar suport pensant en llarg termini, ja que l’asfaltge ens ha de durar 10 o 15 anys més. Això vol dir que estem pensant en fer les coses a llarg termini, i aquest fet dona il·lusió per lluitar per un projecte que té una vida llarga”, va dir Aguilera.

Però, a banda de les aportacions de la Generalitat, el Circuit ha de buscar nous inversors. I és que l’Ajuntament de Barcelona va anunciar que de mica en mica retiraria la quantitat econòmica que aporta al traçat. L’any 2018 va subvencionar-lo amb 2,5 milions i per al 2019, l’últim any que en principi farà una aportació econòmica, es preveuen 1,5 milions. “No som optimistes ni pessimistes. És un acord que ha durat tres anys. El 2019, just després del GP de F1 hi ha eleccions i ja veurem què passa”, deia Aguilera. Els responsables del traçat reconeixen que han tingut els primers contactes amb els partits polítics que es presenten als comicis a l’Ajuntament i que d’alguns han rebut una resposta positiva. “És obligació nostra involucrar l’Ajuntament i la ciutat en el circuit”, afegia Aguilera.

Una altra de les vies que exploren els gestors de la instal·lació és el finançament privat. “No tanquem les portes a res”, diuen. Per exemple, posar el nom d’una empresa al traçat, en la línia del que el Barça està negociant per al Camp Nou.

La renovació de la F1

El Gran Premi de F1 és, juntament amb el de MotoGP, un dels principals atractius de les activitats que se celebren al Circuit. Però el contracte de la F1 amb Montmeló s’acaba l’any vinent (el de MotoGP s’allarga fins al 2021). És doncs, època de negociacions amb Liberty Media, l’empresa que té els drets de la F1. “Hi estem treballant, però no podem avançar res. L’objectiu és la renovació, però encara s’ha de jugar el partit”, va indicar Aguilera, que va recordar que és evident que hi ha “competència”, però va explicar que Barcelona ha de “jugar les seves cartes”. “Tenim temps per renovar. La paella, per més que li apugis el foc, necessita 20 minuts. Doncs nosaltres també necessitem un temps i, per molt que vulguem anar més ràpid, no podem”, comentava Aguilera.

De moment, el que sí que han renovat és la confiança de les escuderies de la F1, que han decidit tornar a Montmeló per als tests de pretemporada. “És la negociació més dura de les que he tingut des que soc aquí perquè no va ajudar que nevés aquest any. Els equips van demanar entrenar en condicions òptimes, però el compromís de millores dels boxs i el fet que ells aprecien les qüestions tècniques del Circuit els va fer quedar-s’hi”, va dir el director del traçat, Joan Fontserè.