El Girona presenta una samarreta innovadora basada en l’escut

La samarreta del Girona 2018-19 trenca amb els prototips que l'entitat blanc-i-vermella ha utilitzat en els últims anys. El disseny, innovador, fa una picada d'ullet a l'escut, i agafa el model de les franges diagonals, que substitueixen les verticals. Per primera vegada des de l'aterratge el Girona a l'elit, s'hi afegeix un patrocinador principal: la casa d'apostes Marathonbet, que desplaça el logotip 'Orgull Gironí' a la part posterior del coll de la samarreta, majoritàriament de tonalitat vermella. Amb aquesta aposta, el Girona pretén diferenciar-se de la resta de clubs. L'entitat ha fet un estudi sobre els dissenys de les samarretes de les principals lligues europees i mundials i ha descobert que el 65% dels equips de la Lliga utilitzen ratlles verticals. Definit com un model trencador que aporta dinamisme, força i modernitat, el disseny també canvia el color dels pantalons i les mitgetes, abans negres, que ara seran vermelles.

Una de les altres novetats és a l'esquena, que passa a ser llisa i amb els dorsals blancs, un color característic que també es podrà apreciar en zones com el coll, les mànigues, els laterals dels pantalons i el nom de l'equip, que apareix a les mitgetes. A les mànigues, per cert, tindran cabuda dos logotips: a l'esquerra, el del Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu de Girona; a la dreta, el de la Lliga. La senyera continua ocupant el mateix espai que tenia durant el curs anterior, a la part frontal, mantenint les arrels amb la demarcació. El Girona, que torna a la feina dilluns que ve, ho farà amb una samarreta engrescadora i amb la intenció d'arreglar errors passats, com ara la falta d'estoc, que va fer molt difícil aconseguir la primera samarreta de la història de l'entitat a Primera Divisió. Umbro, que continua vestint els gironins, ha promès que això no tornarà a passar.