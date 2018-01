Un acord porta nou jugadors saudites a la Lliga espanyola d'un sol cop

En poc més d'una hora, cinc clubs han anunciat que els arriba un jugador saudita cedit, dos d'ells el Llevant i el Vila-real. Els altres són el Leganés, l'Sporting i el Valladolid. L'arribada dels jugadors, tots a la vegada, ha sorprès perquè no s'havia informat gaire de l'acord que ho ha permès.

Ara fa uns mesos, la Lliga de Futbol Professional, la General Sports Authority de l'Aràbia Saudita i la Federació Local van iniciar un projecte per intentar potenciar els jugadors d'aquesta terra, que jugarà el pròxim mundial a les ordres de Juan Antonio Pizzi. El projecte, del qual no se saben xifres econòmiques, ha permès que diferents clubs segueixin jugadors internacionals saudites aquests mesos i seleccionin aquells que creuen que poden encaixar al seu equip. La idea de la LFP és potenciar el futbol espanyol al mercat àrab amb els saudites, intentant que els seus millors jugadors juguin per millorar el seu nivell.

Aquest diumenge s'ha celebrat la cerimònia on s'han anunciat els nou futbolistes saudites que arribaran a la Lliga, set d'ells professionals i dos juvenils. Entre els jugadors que han estat elegits pels clubs, n'hi ha tres que pertanyen a la selecció nacional de l'Aràbia Saudita, classificada per al Mundial de Rússia 2018: Salem al-Dawsari, Fahad Mowallad i Yahia Sahari. Com a part de l'acord hi ha crear acadèmies de futbol al país sota la marca i la metodologia de la Lliga.