El sector esportiu demana "una desescalada justa, coherent, proporcionada i no arbitrària"

Segons ha explicat la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat que és innecessari pronunciar-se sobre la suspensió de la resolució SLT/2700/2020, del 29 d’octubre, perquè ha deixat de tenir efecte. Davant d'aquesta nova resposta judicial, la UFEC ha presentat un nou escrit ampliant el recurs i la petició de mesures cautelars a la pròrroga sobre les noves decisions restrictives del Govern.

El sector esportiu va presentar un recurs davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra els consellers de Salut i d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per la qual es prorrogaven i es modificaven les mesures en matèria de salut pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 a Catalunya.

La UFEC demana seure amb els responsables del Govern per plantejar "la desescalada justa, coherent, proporcionada i no arbitrària que mereix l'esport".

Una ajuda de 25 milions

El Govern va aprovar dimarts un decret llei que habilita el Consell Català de l’Esport (CCE) per atorgar ajudes extraordinaris i d’emergència per valor de 25 milions d’euros per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya, motivada per les mesures restrictives adoptades per fer front a la segona onada de la pandèmia de covid-19.