Luis Enrique: "La selecció espanyola ha perdut una mica l'estatus"

El seleccionador espanyol, Luis Enrique Martínez, considera que Espanya ha perdut una mica l'estatus, ja que és actualment la novena selecció en el rànquing de la FIFA, i ha assegurat en una entrevista a la UEFA que per revertir-buscaran "guanyar trofeus". "Estem desitjant pujar llocs i posar-nos en els llocs de dalt, però per això necessitem guanyar aquests partits", ha assegurat el seleccionador espanyol una setmana abans d'enfrontar-se a Gal·les (partit amistós l'11 d'octubre) i Anglaterra (el 15, duel de la Lliga de les Nacions). L'asturià va tornar a deixar fora de la llista per aquests partits a Jordi Alba.

Respecte a la seva opinió sobre la nova Lliga de les Nacions de la UEFA, Luis Enrique ha reconegut que "li agrada", pel fet que els permet evitar partits amistosos, en els quals la tensió és menor. "Ens ha anat molt bé, especialment perquè hem guanyat, però el fet de competir contra aquestes seleccions ha sigut un punt de motivació molt gran", ha dit.

Actualment la selecció espanyola lidera el grup 4 de la Lliga A amb sis punts, després d'haver vençut 1-2 a Anglaterra i 6-0 a Croàcia. En l'entrevista, l'entrenador espanyol també ha afirmat que el seu estil de joc és ofensiu i cada vegada li presta més atenció. "Destino molta més atenció a tot el que hem de treballar en el terreny ofensiu, però no per ser més directes. Ser directe no depèn d'on hi ha l'espai, sinó d'on estigui pressionant el rival. És un tòpic que la premsa sol dir, però clarament és per desconeixement del que és el futbol que intentem fer", ha detallat el seleccionador.

"En funció d'on estigui l'espai tu has de aprofitar-ho i has de buscar aquestes solucions. No és el mateix un equip que et pressiona alt com un equip que està replegat dins la seva àrea, llavors en aquests casos pot ser més directe o menys", ha sentenciat.