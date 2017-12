Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'enfronten aquest dissabte a dos combinats mundials

Les seleccions catalanes masculina i femenina d'hoquei patins s'enfronten aquest dissabte a dos combinats mundials en el marc de la festa solidària 'Nadal Sobre Rodes', que tindrà lloc al Pavelló Municipal Castell d'en Planes de Vic. Els dos partits de les seleccions catalanes (a les 17.15h la masculina i a les 19.15h la femenina) seran retransmesos en directe per la Xarxa.

Els seleccionadors catalans, Jordi Camps i Josep Maria Barberà, han format dos equips amb jugadors molt joves per a afrontar aquests compromisos. La selecció masculina estarà formada per nou jugadors d'OK Lliga i un de Primera Estatal (Adrià Ballart, del Manlleu), que substitueix a Roger Bars, de l'Igualada, convocat inicialment. El club més representat és el Noia, amb tres jugadors (Nil Roca, Martí Casas i Sergi Aragonès), en un combinat on destaca la presència del porter del Barça, Sergi Fernández, que ja va formar part de l'equip que va guanyar la Copa d'Amèrica fa set anys.

Davant tindrà un potent combinat mundial dirigit per l'ex seleccionador estatal Miquel Umbert, en la que hi haurà quatre jugadors argentins (Lucas Ordóñez, del Barça, Darío Giménez, del Lleida, i Francisco Roca i Maxi Oruste, de l'Alcoi), a més d'un italià, dos gallecs i tres catalans, per acabar de completar l'equip.

D'altra banda, la selecció femenina estarà formada per deu jugadores de l'OK Lliga, la majoria d'elles habituals en aquest tipus de convocatòries. La portera Laia Salicrú (Reus Deportiu) i Yolanda Font (Sferic Terrassa), totes dues de 28 anys, seran les més experimentades juntament amb Berta Busquets i Laura Puigdueta (Palau de Plegamans), vigents campiones del món amb la selecció espanyola. Les catalanes es veuran les cares amb un combinat dirigit per l'entrenador del Voltregà femení, Beto Borregan, on destaca la també jugadora asturiana del club osonenc Natasha Lee.

Acord amb la Xarxa per la Nacional Catalana

Abans dels partits, al mateix Pavelló Castell d'en Planes, es farà la presentació de l'acord entre la Federació Catalana de Patinatge i la Xarxa de Comunicació Local per a retransmetre cada diumenge, a partir del pròxim 14 de gener, un partit de la Nacional Catalana masculina, la màxima competició catalana d'hoquei patins. A l'acte hi assistiran els representants dels 16 equips de la categoria, que enguany ha canviat el seu sistema de competició amb dues fases i la inclusió del playoff.