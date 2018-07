La semifinal més llarga de la història ajorna el desenllaç del Nadal-Djokovic

El partit entre Rafa Nadal i Novak Djokovic estava previst per a les cinc de la tarda, però no va començar fins passades les nou de la nit i amb llum artificial. Massa tard perquè s’acabés a temps, abans de l’hora límit a Wimbledon, i no s’hagués d’ajornar el resultat fins a avui al matí. ¿El motiu? La semifinal entre Kevin Anderson i John Isner, que es va allargar fins a convertir-se en el segon partit més llarg de la història de Wimbledon (sis hores i mitja) i la semifinal més llarga que ha vist mai el torneig (7-6, 6-7, 6-7, 6-4 i 26-24).

El duel entre Nadal i Djokovic havia de ser el partit estrella, però totes les mirades se les van endur els teloners. Un partit etern entre dos especialistes en el servei i que només va tenir dos breaks, tots dos d’Anderson. El que li va servir per guanyar el quart set i el que, en el joc número 49 de l’última mànega, li donava avantatge per guanyar el partit defensant el seu servei i arribar per primer cop a la final del Grand Slam anglès.

Curiosament, el seu rival a semifinals, John Isner, havia protagonitzat, també a l’All England Club, el partit més llarg de la història del torneig. En aquella ocasió va derrotar el francès Nicolas Mahut en onze hores i cinc minuts, un partit que es va arribar a allargar durant tres dies, pel cinquè set etern (va acabar 70-68) i perquè es va haver d’interrompre també per la pluja. Al nord-americà li queda el consol d’haver dit adeu amb 53 aces a les semifinals i 214 en el total del torneig, rècord absolut, amb els quals va superar els 212 del croat Goran Ivanisevic del 2001.

Anderson, el tenista que havia eliminat Roger Federer als quarts de final, no coneixerà el seu rival fins a aquesta tarda. Feia gairebé un segle, des del 1921, que un sud-africà no arribava a la final a l’All England Club. Amb 32 anys, tan sols ha obtingut quatre títols ATP i una única final de Grand Slam, la que va perdre a Estats Units l’any passat contra Nadal.

Avantatge pera Djokovic

El partit entre Rafa Nadal i Novak Djokovic va començar massa tard, motiu pel qual només van poder arribar fins a completar el tercer set per la normativa que obliga a aturar el joc a les onze de la nit, hora local. Finalment, el serbi es va imposar al 3r set al 'tie break' i domina per 6-4, 3-6 i 7-6).

Nadal, doncs, busca remuntar per arribar a la seva sisena final d’un torneig que ha guanyat en dues ocasions (2008 i 2010). Per la seva banda, Djokovic, que continua en línia ascendent, intentarà arribar a la seva cinquena final a l’All England Club, on s’ha imposat en tres ocasions (2011, 2014 i 2015).