Setién: "No s'està utilitzant el VAR de forma unificada"

L'entrenador del Barça, Quique Setién, ha parlat en roda de premsa a la prèvia del derbi, corresponent a la jornada 35 de la Lliga, que afronta el seu equip amb l'Espanyol aquest dimecres. El tècnic càntabre encara veu opcions de guanyar la Lliga, manté les seves crítiques al VAR i celebra la bona connexió entre Messi i Griezmann.

Sobre el derbi, Setién ha tirat de tòpic a l'hora de valorar que "són partits que van més enllà dels moments de cada equip" i ha deixat clar que el Barça no enviarà a Segona a l'Espanyol, sinó que un possible descens perico (que serà matemàtic en cas d'empat o derrota al Camp Nou) "serà conseqüència del que ha passat durant tot l'any".

L'entrenador blaugrana ha celebrat el bon partit del seu equip a Vila-real i espera que tingui continuïtat en les quatre jornades que queden per acabar la Lliga, però ha volgut remarcar que la millora no és cosa d'un dia: "Hem fet moltíssimes coses bé. Ho recalco perquè sé que a vosaltres [els periodistes] només us val amb el resultat, que és el que compta en aquest circ, però a mi no em convencereu per dir que l'equip ha estat malament". També ha mantingut amb vida al Barça en la lluita pel títol tot i els quatre punts d'avantatge que té el Reial Madrid a la classificació.

Precisament en relació als blancs, Setién ha tornat a fer una reflexió sobre la utilització del VAR, que segons ell i Bartomeu ha afavorit el líder de la Lliga després del confinament. "No em sembla malament que algú mostri la seva opinió sobre el VAR. El president ho ha fet amb respecte. Hi ha situacions que ens estranyen de la utilització d'aquesta eina. Unes vegades es revisa una jugada i després una jugada semblant no es revisa. No s'està usant el VAR de forma unificada", ha argumentat.

D'altra banda, el tècnic no va volgut treure moltes conclusions sobre el fet que Bartomeu hagi defensat la seva aportació a l'equip després de la destitució de Valverde. "Abans de Vila-real no tenia la sensació que les coses podien canviar. Fa temps que sé com funciona el circ del futbol i em consta que el club està content amb la feina que fem. No visc al dia i intento viure les coses amb més perspectiva", ha explicat en aquest sentit.

Per últim, i més en particular, Setién ha deixat clar que compta amb Arthur tot i que no l'ha fet jugar des que es va anunciar el seu traspàs al Juventus. També ha confirmat que Frenkie de Jong treballa per tornar a jugar contra el Valladolid i que té als seus plans que Arturo Vidal formi part de la plantilla de cara a la temporada que ve.