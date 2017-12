Una setmana per iniciar la reconquesta blaugrana

L’últim cop que el Barça va jugar al Santiago Bernabéu, a l’agost, tot eren cares llargues. Ernesto Valverde, després de veure com en els seus dos primers partits com a tècnic del Barça, a la Supercopa d’Espanya, havia rebut cinc gols del Madrid, va limitar-se a respondre davant dels mitjans de comunicació, gairebé sense interactuar amb uns jugadors que entre ells es queixaven per la mala planificació esportiva del club, després de perdre Neymar i no tenir, llavors, recanvis. La situació era, segons veus de dins del club, “explosiva”. Però Valverde, de mica en mica, entrenament a entrenament, va anar parlant amb els jugadors, es va anar guanyant la seva complicitat, va anar prenent decisions i va aconseguir aixecar un projecte que dissabte tornarà al Bernabéu en unes condicions ben diferents de les estiuenques: el Barça avantatja en 11 punts els homes de Zinedine Zidane, tot i que els blans tenen un partit pendent contra el Leganés.

En quatre mesos ha començat la reconquesta d’un Barça que ha convertit els èxits del Madrid en benzina. “Sol passar que quan un equip gran perd contra el seu rival es motivi per reaccionar. El Madrid durant anys tenia com a gran objectiu aturar el Barça. Ara és al revés”, diu Miquel Soler, exjugador dels dos equips. Quatre mesos després el Barça arriba com a favorit contra un Madrid que, això sí, podrà oferir a la seva afició el Mundial de Clubs guanyat el cap de setmana passat, i recordarà així que tot i que els blaugranes ara mateix lideren la Lliga, ells han guanyat cinc dels últims sis títols que han disputat. Tots excepte la Copa del Rei, que van perdre en caure davant del Celta de Vigo.

El Barça no ha amagat que fa temps que pensa en un partit en el qual Valverde haurà de reforçar el centre del camp, segurament escollint entre Paulinho i Denis Suárez, després de quedar-se sense els tres jugadors que poden completar un trident amb Messi i Suárez. Tant Dembélé, a punt de rebre l’alta, com Deulofeu i Alcácer han caigut per lesió. Diumenge el tècnic blaugrana, amb la baixa clau d’Umtiti i amb la recuperació d’un Rafinha que encara no hauria de tenir minuts al Bernabéu, va protegir Busquets, amenaçat de sanció, donant-li descans contra el Deportivo, en un partit on Iniesta va tenir 55 minuts per agafar ritme i demostrar que segueix sent un futbolista sense recanvi.

El triomf contra el Deportivo va ser estrany, ja que Messi va fallar un penal i va fer-se un fart de topar amb Rubén, el porter de l’equip gallec. L’argentí, però, arribarà en un gran estat de forma al seu duel directe amb un Cristiano Ronaldo que fa pocs dies rebia la Pilota d’Or. Per la seva banda, Messi ha rebut també els darrers dies la Bota d’Or i ahir el premi al màxim golejador de la lliga espanyola 2017/18, amb un registre de 37 gols en 34 partits. Aquesta temporada ja ha marcat 14 gols a la Lliga, més que cap altre jugador. I 10 més que un Cristiano que sap que l’argentí torna a ser el seu gran rival per guanyar la Pilota d’Or. Tot i això, Messi no s’allunya del seu discurs modest i ahir, a la gala on va rebre el seu quart premi Pitxitxi, celebrada al Macba de Barcelona, va mantenir el seu to habitual: “Seria important guanyar pel que significa, sempre és un partit especial, el Reial Madrid, al seu camp... Guanyar seria un avantatge important. Si bé no són els segons, seria un avantatge. Quedaria molta Lliga, però seria maco poder acomiadar l’any amb una victòria i passar el Nadal feliços”. Messi també va rebre el Trofeu Alfredo Di Stéfano com a millor jugador de la lliga espanyola, un guardó que va conquerir per cinquena vegada des de la seva creació.

En aquesta mateixa gala, Andrés Iniesta va rebre el premi Marca al jugador més destacat de la selecció espanyola, i també va parlar sobre el partit de dissabte: “Sincerament no crec que puguem donar la Lliga per sentenciada encara que guanyem el partit. Parlar de Lligues sentenciades al desembre és molt difícil. Sí que és cert que per a nosaltres guanyar allà seria fer un pas més. Encara falta un món i hem de seguir en aquesta línia”. Mentre el Madrid feia el seu dinar de Nadal, els jugadors del Barça recollien premis. I tots pensant en un partit en què es podria decidir la Lliga i de passada la pròxima Pilota d’Or.

El 5 de gener, festa amb l’afició

El Barça va fer oficial ahir que la tradicional jornada de portes obertes amb els aficionats serà el 5 de gener, amb l’entrenament del primer equip a les 11.00 hores al Miniestadi, pocs dies després del partit de la Copa del Rei contra el Celta de Vigo, el primer del Barça de l’any 2018. El Miniestadi obrirà les portes al públic a les 9.30 hores i els aficionats no podran accedir-hi sense la corresponent entrada, gratuïta per als socis i de pagament per als aficionats, amb un preu de 5 euros. Les localitats estaran disponibles a partir de demà. Els aficionats podran comprar un total de sis entrades. Un cop finalitzi l’entrenament, els jugadors es desplaçaran a diferents centres per trobar-se amb nens malalts. En concret visitaran l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, l’Hospital de Barcelona, l’Hospital de Nens de Barcelona, el Centre Cottolengo Padre Alegre i la Casa Ronald McDonald.