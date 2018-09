La ‘silly season’ més boja dels últims anys

La cultura anglosaxona utilitza l’expressió silly season (època tonta) per referir-se al moment en què corren pel pàdoc de la F1 rumors sobre els fitxatges i canvis d’equip de cara a la temporada següent. Comença a l’estiu, just abans de l’aturada, que aquest any ha sigut a l’agost. I enguany aquest període està sent dels més intensos dels últims anys. I és que, de moment, només un equip aposta per mantenir els seus dos pilots: Mercedes, que té Lewis Hamilton i Valtteri Bottas.

Fins a sis pilots ja han confirmat que canvien d’equip de cara a la temporada vinent. La caiguda de les peces de dòmino va començar amb Daniel Ricciardo anunciant que canviava Red Bull per Renault. Això va provocar que Carlos Sainz deixés la casa francesa per anar a McLaren (que també anunciava la incorporació de Lando Norris, de la F2) i que Fernando Alonso comuniqués que, 18 anys després del seu debut a la F1 amb Minardi, deixa aquesta competició a finals d’any. A més, dies més tard Ferrari informava que l’últim campió del món amb l’escuderia italiana, Kimi Räikkönen, deixarà l’equip i tornarà a Sauber -on va debutar- i que el seu lloc l’ocuparia el monegasc Charles Leclerc, un jove de 20 anys.

Abans que s’acabi l’any hi pot haver més canvis. Els problemes econòmics de Force India han fet que Lawrence Stroll, pare de Lance Stroll (ara a Williams), hagi aportat diners a l’equip. I ell vol el seu fill a l’equip tan aviat com sigui possible. Si Stroll anés a Force India (amb Sergio Pérez), el provador de Williams, Robert Kubica, seria el més ben situat per ocupar la vacant a l’equip de Grove fins a finals d’any, tot i que l’escuderia encara no té clar qui posar darrere dels seus volants el 2019. I és que aquesta temporada Sirotkin no ha aconseguit els resultats esperats, però també és cert que a l’equip li van bé els diners que aporta el pilot rus.

Tampoc tenen clara la seva formació Toro Rosso i Haas. Els de Faenza no confien en Brendon Hartley: estan pensant-se acomiadar-lo per falta de resultats i es plantegen repescar Daniïl Kviat, que tornaria a la formació després d’un any fora de la F1. A Haas qui sembla que té un peu fora de l’equip és Romain Grosjean, després de diverses curses sense sumar cap punt. Kevin Magnussen és qui més bons resultats ha aconseguit dins l’equip, tot i no haver renovat, encara.

Leclerc, l’aposta de Ferrari

L’arribada de Charles Leclerc a Ferrari ha provocat un canvi de l’estratègia de l’escuderia italiana. Normalment conservador, l’equip italià s’atreveix amb un jove de 20 anys que ha debutat tot just aquest any a la F1 i que, per tant, s’hauria de consolidar durant el 2019. Feia molts anys que Ferrari no apostava per un pilot tan jove. De fet, és el fitxatge més jove de l’equip del Cavallino Rampante des del 1961, quan amb tan sols 19 anys i 208 dies va debutar a bord d’un Ferrari Ricardo Rodríguez, un dels germans que donen nom al circuit on es disputa el Gran Premi de Mèxic. Els fitxatges recents de l’equip de Maranello són de pilots experimentats: Vettel tenia 28 anys quan va arribar a l’equip, igual que Kimi Räikkönen i Rubens Barrichello; Felipe Massa havia fet els 25 i Fernando Alonso ja tenia 29 anys quan es va vestir de vermell per primer cop.

Amic de Jules Bianchi -el malaguanyat pilot a qui un accident va privar d’ocupar un volant a Ferrari-, Leclerc prové de la Ferrari Drivers Academy. Va ser Bianchi qui el va fer interessar-se pel kàrting quan només tenia quatre anys i, després de barallar-se a les diverses categories inferiors, va arribar el 2016 a la GP3, on es va proclamar campió. El títol li va permetre fer el salt a la Fórmula 2, on es va coronar l’any del seu debut. Ferrari va fixar-s’hi i el va convertir en el provador de Haas i en pilot de Sauber abans de donar-li una oportunitat de competir de tu a tu amb Vettel l’any vinent.

L’escuderia italiana no va poder frenar Hamilton, que sortirà avui des de la pole, davant de Verstappen i de Vettel.