Solari, el recurs de Florentino admirador del joc de Messi i del Barça

La solució, de moment temporal, escollida per Florentino Pérez per ocupar la banqueta blanca després de la destitució de Julen Lopetegui, Santiago Solari, és un ferm admirador del joc del Barça i, en especial, de Messi. Així ho va fer explícit el tècnic argentí entre el 2007 i el 2014, anys en què va escriure articles a 'El País'. El nom del seu compatriota és, de llarg, el que més es repeteix en les seves anàlisis. Les lloances a Messi i al conjunt blaugrana són una constant.

"Des que l'home registra la seva història, ningú havia vist un equip de futbol passar-se la pilota com ho fa el Barça", va escriure el 31 de maig del 2011. "Els jugadors del Barça destrueixen els seus rivals amb el seu estil alhora que es diverteixen. Perquè dominen el seu ofici a la perfecció, poden permetre's el luxe de jugar com si es tractés d'un entrenament", va afegir. L'argentí destaca en el mateix article que l'èxit del conjunt blaugrana "és fruit d'anys de treball per refermar un concepte i de buscar i formar els entrenadors i futbolistes idonis per interpretar-lo. En el futbol d'avui, en què els tècnics duren tres partits i les institucions zigzaguegen segons com bufi el vent, el Barça ha nedat contra corrent".

Sobre la final de la Champions contra el Manchester United d'aquell mateix any, Solari va escriure: "El Barça va fer-me sentir com si estigués mirant els nens de la plaça. A través de l'arcaica invenció de passar-se la pilota, va fondre diversió i pilota". Per a l'argentí, la bellesa de les accions del Barça i de Messi transcendeixen els colors: "Quina forma estranya de mesurar la lleialtat fa que, si un és madridista, gaudir estèticament d'un gol de Messi o d'una combinació del Barça sigui una deserció dels colors?".

Pilotes d'Or amb el nom de Messi

Les lloances sobre Messi van més enllà, i es repeteixen en múltiples articles. El 2011 va escriure sobre la Pilota d'Or: "Mentre existeixi Messi i sigui capaç de mantenir el seu nivell actual, podem cancel·lar tota la resta i, sense por a equivocar-nos, dedicar-nos a fabricar Pilotes d'Or amb el seu nom". Un any després, el 17 de febrer del 2012, parlava de la regularitat del seu compatriota: "Ens hem acostumat a Messi, al geni i al virtuós. No només a la seva capacitat creativa, sinó a la seva perfecta interpretació, partit rere partit, d'aquestes creacions. Ens hem acostumat, a més, que sigui pràcticament infal·lible".

"No hi ha ningú com ell. Sempre hi és, i gairebé sempre, vestit de si mateix. Malgrat tot, el seu gran problema és Messi", afirma Solari. L'actual tècnic interí del Madrid destaca: "La regularitat amb la qual el seu geni ha alimentat el món del futbol l'enfronta cada dia a la nostra expectativa, aquesta bèstia gegantina i insaciable que l'obliga a córrer cada partit una cursa contra la seva pròpia ombra".

Respecte a les crítiques rebudes a l'Argentina, Solari critica i qualifica d'"immadurs" els qui l'assenyalen i desitgen que sigui "un líder salvador". A més, reivindica la versatilitat de Messi per adaptar-se als diferents registres de la seva selecció: "Domina totes les facetes del joc, fins i tot en les antípodes del seu context ideal seguiria sent un futbolista indispensable en qualsevol estil i amb qualsevol esquema".

Solari defineix Messi com un golejador "inclassificable". "Cada vegada que Messi rep la pilota la terra es sacseja, tothom fa silenci i els entrenadors rivals enfonsen el cap entre les espatlles i fiquen les mans a les butxaques, com qui acaba de veure un llamp i no té cap altra opció que esperar el tro. L'aire tremola uns segons. Després se sent el gol".

A més, celebra que els rècords que ha batut permetin als seguidors viatjar al passat per recordar qui ha superat: "Seguir Messi és sortir a passejar amb el DeLorean: un encén la tele i pot veure gols de Müller en blanc i negre, comprar el diari i repassar les tardes de Zico, o sortir a caminar i veure en una manifestació per la sanitat pública a la Gran Via dos estrangers amb una samarreta blanca on es llegeix, en grans lletres negres: «Chitalu». Qui podia anticipar que un jove esportista argentí del segle XXI li regalaria a Zàmbia, i a l'Àfrica en general, un símbol d'identitat rescatat del segle XX per usar en una manifestació a l'Espanya d'avui?" Pura admiració per Messi i pel Barça, la del nou tècnic blanc.