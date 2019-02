Una ruta solidària en bicicleta entre Florència i Barcelona recordarà la figura de Jarque

La Ciutat Esportiva Dani Jarque ha acollit aquest dijous la presentació de Tracks 21, un repte solidari que té com a objectiu recordar i homenatjar Dani Jarque l'any que es compleix una dècada de la seva mort. La iniciativa pretén recórrer en bicicleta la distància que separa el Centro Tecnico Federale di Coverciano, a Florència, on va desaparèixer el futbolista de l'Espanyol, de la porta 21 de l'RCDE Stadium, que porta el seu nom i on hi ha una estàtua amb la seva figura. L'acte s'ha presentat en el dia mundial de les malalties congènites.

El projecte té un vessant solidari, ja que Jarque va marcar un abans i un després en la sensibilització de les malalties cardiovasculars, especialment en el futbol. Tracks 21 col·labora amb la Fundació Coravant, que presta atenció directa a les persones amb cardiopaties congènites. "El projecte vol recordar Jarque en el desè aniversari de la seva mort. La solidaritat és un dels seus punts forts, ja que la Fundació treballa amb gent que pateix malalties congènites, ha apuntat Joan Francesc Leiva, el ciclista que completarà el recorregut entre Florència i la Porta 21. El projecte busca fons per poder complir el projecte.

La iniciativa pretén recórrer en bicicleta 1.797 quilòmetres i 20.980 metres de desnivell positiu acumulat. L'arribada està prevista pel 8 d'agost del 2019, dia quan es compliran exactament 10 anys de la seva mort. És un repte personal on la darrera etapa estarà oberta a més públic. A la presentació de l'acte també hi han acudit i Xavi ‘Màgic’ Díaz, representant del jugador i la familia. "Estic molt satisfet de la iniciativa, és engrescadora i maca, té el meu suport des del minut 1. Li vull donar tots els ànims per poder completar aquest repte personal i solidari", ha apuntat Díaz.

Tots ells han explicat la iniciativa COR AVANT. "Fa setmanes que vaig afegint quilòmetres per poder complir el projecte. Crec que és un repte més mental que físic. Seran moltes hores en bicicleta que hauré de compaginar amb altres coses, però espero poder afrontar amb garanties", ha comentat Leiva. A l'acte també han assistit Rosa Armengol, gerent de COR AVANT, i Raúl Tamudo, adjunt a la direcció de futbol professional del club. "Va ser un cop molt dur per tots els que estàvem allà aquell dia. És bonic poder fer aquestes coses i recordar-lo. Era un gran company. Semba que fos ahir quan va passar. Tot el que es faci per Jarque sempre serà poc", ha comentat Tamudo.