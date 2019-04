Un somni inesperat però benvingut

Última bala a la recambra i una oportunitat històrica per al bàsquet femení català. El Barça CBS disputa avui a les 19 h l’última jornada de la lliga regular i es juga l’accés al play-off a la Primera Divisió: la Lliga Dia. Les blaugranes depenen d’elles mateixes per fer realitat aquesta gesta històrica. Són cinquenes i, si guanyen contra l’Osés Construcción Ardoi, es classificaran matemàticament per disputar l’ascens.

Malgrat tenir el play-off a tocar, aquest mai ha sigut aquest l’objectiu del club. El Barça va ascendir de la Copa Catalunya a la Lliga Femenina 2 la temporada 2017/2018 (és el seu segon any a la categoria de plata). Aquesta temporada ha estat ple d’incògnites: nou entrenador, Isaac Fernández, i set incorporacions, tres de les quals mai havien jugat a la Lliga 2 Femenina. Les opcions de pujar de categoria són complicades, però per a un equip amateur disputar una fase d’ascens ja és tota una heroïcitat. “Evidentment, hauria firmat jugar-me el play-off a l’última jornada de la Lliga. Però hauria pensat que, qui m’ho deia, estava una mica boig. Mai ha sigut aquest, el nostre objectiu”, comenta rient el tècnic.

Un equip totalment amateur

Lluny queda l’UB Barça, quan el club estava vinculat a la Universitat de Barcelona. Llavors l’equip era professional i, fins i tot, va aconseguir dues Lligues a la Primera Divisió: la temporada 2002/03 i la 2004/05. L’agost del 2011, el Barça i el Club de Bàsquet Santfeliuenc van signar un acord que vinculava les seves seccions de bàsquet femení sota el nom Barça CBS. Des de la fusió, mai havien tingut l’ascens tan a prop.

“La majoria de jugadores estudien i entrenen o, com en el meu cas, treballem i entrenem. Només podem entrenar tres dies a la setmana, i tots els altres equips fan matí i tarda”, assegura la capitana, Anna Boleda. Està a punt de fer 38 anys i combina la seva feina de docent al matí amb la passió pel bàsquet. És professora de biologia a secundària, una professió que, tal com afirma, “si no fos vocacional, no la podria mantenir”. “Cada cop em costa més agafar la motxilla i anar a entrenar quan encara em queden 90 exàmens per corregir. Però quan entro a la pista i agafo la pilota, se’m passa tot el cansament del dia”.

Amb més de 300 partits disputats a la Segona Divisió i 4.373 punts (i pujant), Boleda també té l’honor de ser la màxima anotadora històrica de la Lliga Femenina 2. “La benzina me la recarrega el bàsquet, però segurament aquest serà el meu últim any. És un somni que ni somio, però si pugem a Primera, m’agradaria continuar una temporada més al club”, comenta molt il·lusionada l’alera de Sant Feliu.

La lliçó apresa de la primera volta

Les blaugranes van perdre contra les navarreses a la primera volta d’un punt (63-62) per culpa d’un triple a l’última jugada. Avui tenen l’oportunitat d’aconseguir la victòria i accedir al play-off d’ascens, que es disputarà d’aquí una setmana i mitja a Tenerife. Els quatre primers classificats del grup A (en què hi ha el Barça) i el grup B accediran a la fase final. Els dos primers de cada grup jugaran les semifinals, i els dos vencedors pujaran a la Lliga Dia.

Tal com assegura l’entrenador, “serà una gran festa final”, però les jugadores hauran de “ficar-se en una bombolla per mantenir la serenor i no deixar-se endur per l’eufòria de la grada”. La capitana de l’equip afirma que “la feina ja està feta: el partit és un premi a l’esforç de tota la temporada”. De fet, la grada del pavelló Joan Carles Navarro estarà plena d’alumnes i professors de l’escola Pare Manyanet les Corts, el centre on Boleda fa classes de biologia.

Tant si és l’últim partit de la temporada com si és l’inici d’un camí cap a l’inesperat però benvingut play-off d’ascens, les jugadores blaugranes ja han aconseguit que l’amateurisme s’obri camí cap a la professionalització del bàsquet.