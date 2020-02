El sorteig de l’Eurocup no castiga l’Spar Citylift Girona

L’Spar Citylift Girona pot estar satisfet del sorteig de l’Eurocup, que l’ha emparellat amb el Reyer Venècia als quarts de final, que es disputaran els pròxims 12 i 19 de març amb la tornada a Fontajau. L’efecte del coronavirus, però, no desapareix del tot. Si les gironines es van veure beneficiades per la decisió del Sopron de no viatjar a Eslovènia quan tot feia indicar que el seu camí europeu s’havia acabat, seran elles les que possiblement s’hauran de desplaçar a Ljubljana pel risc que pateix el país italià. La decisió està en mans de la FIBA, que encara no s’ha manifestat. “Ens fa molta il·lusió jugar aquesta competició perquè hem viscut nits molt especials. Segur que passarem dificultats, però tenim el factor pista a favor nostre”, assegura Eric Súris.

El sorteig no ha castigat l’Spar Citylift Girona perquè evita rivals com el Dinamo de Kursk o el Perfumerías Avenida, que s’enfronten entre ells, fins a una hipotètica final. També evita el Carolo Basket i el Basket Landes, situats a l’altra part del quadre final. Si passa l’eliminatòria, jugarà contra el guanyador del Castors Braine - València Basket, en què competeix Rosó Buch. El Reyer Venècia va finalitzar cinquè del grup A de l’Eurolliga, amb un triomf menys que les catalanes, sisenes del grup B i que el curs passat van arribar a les semifinals d’una competició que permetrà tenir tothom endollat i evitar un sotrac emocional important per afrontar amb garanties el tram final del curs.