Messi contra Neymar: ¿el primer i últim retrobament com a rivals a la Champions?

La Lliga de Campions era un oasi de tranquil·litat per al Barça de Koeman fins que dimecres passat va caure estrepitosament al Camp Nou contra el Juventus de Cristiano Ronaldo (0-3). La trajectòria dels blaugranes a Europa era immaculada en contrast amb la de la Lliga, però la visita del campió italià va canviar la dinàmica no només pel bany de realitat sobre la gespa, sinó també per la pèrdua del lloc de privilegi al grup B, cosa que va col·locar l'equip a la part més exigent del sorteig de vuitens de final. Les boles, sempre capritxoses, han ballat aquest dilluns a Nyon i han eximit el Barça d'enfrontar-se a dos botxins recents com el Liverpool (2019) i el Bayern (2020). Però, a canvi, l'han enquadrat amb el rival continental amb qui té més assumptes pendents: el París Saint-Germain.

Aquesta eliminatòria significarà el retorn de Neymar Júnior al Camp Nou tres anys i mig després de la seva fuga a París, una solució de futur de la qual s'ha penedit fins al punt que l'estiu del 2019 una part dels seus excompanys a Barcelona estaven disposats a abaixar el sou per facilitar-li el retorn. El santista se'n va anar al gegant francès per guanyar Champions i Pilotes d'Or. Porta el 10 a l'esquena i lidera l'equip juntament amb Mbappé, però no ha aconseguit banyar d'èxit el projecte milionari del xeic Al-Thani ni ha rendit amb prou brillantor per situar-se al capdavant del rànquing mundial. Al 2017 va marxar del Barça per sortir de l'ombra de Messi, però pocs mesos després d'aconseguir-ho –cosa que va deixar un enorme forat esportiu al Camp Nou– es va adonar que amb l'argentí al costat jugava molt millor. Per això els dos futbolistes tenen entre cella i cella tornar a compartir vestidor.

Després que el PSG hagi vetat tots els intents del Barça de repescar Neymar, ara és el club francès el que està en més bona disposició per refundar la societat del brasiler amb Messi. Té prou múscul financer per fer una oferta al 10 blaugrana, que continua més a prop d'abandonar el Camp Nou al juliol que no pas d'acceptar una renovació que segur que seria a la baixa. D'altra banda, Neymar acaba el contracte amb el PSG el 2022 i necessita arguments per allargar-lo. Per això fa alguns dies, conscient de la situació del seu amic a Barcelona i desproveït de tota innocència, va dir que res no el faria més feliç que "tornar a ser amb el Leo en un camp de futbol". Tot plegat converteix aquest Barça-PSG en un enfrontament més marcat pel futur incert de Messi que no per l'estricta rivalitat entre els dos equips. Fins i tot queda en segon pla la lesió que Neymar va patir ahir contra el Lió a la Ligue 1, un esquinç sever al turmell que el va obligar a abandonar el camp en llitera. En principi, el santista ja estarà recuperat a finals de febrer, quan es jugarà l'anada dels vuitens de final al Camp Nou.

"Veig una eliminatòria igualada"

Neymar tornarà a l'estadi blaugrana –ja veurem si amb públic o sense– quasi quatre anys després de fer el seu millor partit amb el Barça, precisament en l'últim precedent dels barcelonistes contra el PSG: el 6-1 que va servir per firmar la remuntada més important de la història de la Champions. Aquella nit va esclatar una rivalitat que mesos després portaria al pagament unilateral de 222 milions d'euros a canvi del brasiler, una xifra que la junta de Bartomeu no va ser saber administrar i que explica una bona part dels mals que l'equip blaugrana arrossega avui. Les relacions entre el Camp Nou i el Parc dels Prínceps continuen fredes, malgrat la vaselina que va intentar aplicar fa dos estius Éric Abidal i el pacte per enviar Rafinha a París a baix cost per alliberar massa salarial a Sant Joan Despí.

💬 @RonaldKoeman analiza el sorteo de #UCL en el que habrá un #BarçaPSG



❝Será un duelo importante y bonito❞ pic.twitter.com/jyNxnhpnP9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 14, 2020

A la gespa, el partit Barça-PSG té en total quatre precedents d'anada i de tornada amb clar domini català. Només la primera vegada que els dos equips van coincidir a la Copa d'Europa va acabar amb triomf francès: va ser el curs 1994-95, amb Cruyff encara a la banqueta del Barça. La resta de l'historial és de no fa gaire. L'any 2013, ja amb els qatarians al capdavant del PSG, el Barça va superar els francesos als quarts de final (2-2 a París i 1-1 a Barcelona). Els culers també van sortir guanyadors als quarts de final del 2015 (1-3 a París i 2-0 a Barcelona) un mes i mig abans d'aixecar l'orelluda a Berlín. El tercer precedent va ser només dos anys més tard (4-0 a París i 6-1 a Barcelona). "Veig una eliminatòria igualada. El PSG s'ha gastat molts diners per guanyar la Champions. Serà bonic jugar aquest partit, però queda molt perquè arribi", ha explicat sobre el sorteig Ronald Koeman, tècnic del Barça.

La resta d'encreuaments dels vuitens de final de la Champions queden així:

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio - Bayern Munic

Atlètic de Madrid - Chelsea

Leipzig-Liverpool

Porto-Juventus

Barça-PSG

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta-Reial Madrid