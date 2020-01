Una subhasta única per ajudar Austràlia

Les imatges que ha deixat l’onada d’incendis que ha castigat amb severitat Austràlia en els últims mesos han remogut, ni que sigui una mica, la consciència dels màxims responsables de la Fórmula 1, que aterraran al país a mitjans de març per estrenar, de nou a l’Albert Park de Melbourne, una nova temporada de l’especialitat. A títol individual, diversos pilots han volgut fer públic que ja han posat el seu granet de sorra per ajudar. És el cas de Lewis Hamilton, que va explicar que havia donat mig milió de dòlars per ajudar les víctimes dels incendis, o Lando Norris, que va donar a la causa els diners que va recaptar en un directe en una plataforma de videojocs en la qual acostuma a participar. Pel que fa als pilots australians de diverses especialitats, Daniel Ricciardo (F1), Jack Miller (MotoGP) i Toby Price (recentment ha participat en el Dakar) també han volgut ajudar.

Però ara la F1 ha decidit anar més enllà i ha organitzat juntament amb els equips una subhasta benèfica que va començar dimecres i que s’allargarà, en alguns casos, fins a mitjans de febrer. I, entre els objectes que es poden adquirir, hi ha de tot: des dels guants i botes que va utilitzar l’australià Daniel Ricciardo durant la seva primera temporada amb Renault fins a obres d’art, fotografies firmades, rèpliques dels cascos (de nous i d’antics, ja que també hi ha una rèplica del que portava Juan Manuel Fangio), dels volants dels monoplaces..., passant fins i tot per experiències, és a dir, coses que no es poden comprar ni remenant molt per la xarxa. És el cas de poder fer una volta amb el cotxe de seguretat al traçat d’Albert Park durant el Gran Premi, visitar la sala de control durant la cursa australiana o sopar amb Ross Brawn, director esportiu de la Fórmula 1. Però també hi ha trobades amb diversos pilots, com ara Hamilton, Bottas, Albon, Verstappen, Sainz, Norris... i també amb alguns dels caps dels equips que competeixen en el gran circ. A més, també hi ha l’al·licient d’intentar aconseguir visitar la fàbrica de McLaren o la de Renault, o entrenar-se un dia al costat dels integrants de l’acadèmia de Renault.

Segons va anunciar la Fórmula 1, els diners que es recullin aniran a quatre organitzacions sense ànim de lucre australianes: la Creu Roja d’Austràlia, Country Fire Authority Victoria, Fundació per a la Renovació Rural i Regional i WWF Fons Australià per a la Recuperació de la Vida Silvestre i la Natura. Això sí, si algú vol intentar comprar algun objecte o experiència, li tocarà gratar-se la butxaca, perquè, tot i que la subhasta no ha fet més que començar, ja hi ha objectes -els més buscats- que tenen ofertes bastant elevades. Però, com a mínim, en aquest cas els diners recaptats aniran a ajudar els més necessitats.