Suspès el partit de la Champions que jugaven el PSG i el Basaksehir turc pel comentari racista d'un arbitre

Els jugadors del Basaksehir turc han abandonat el partit de la Champions que estaven jugant enmig de la controvèrsia. Acusen un quart àrbitre d'haver dit "negre" a Pierre Webo –exjugador del Mallorca, avui a l'staff de l'equip otomà–, que ha vist una targeta vermella.

Demba Ba, company seu, s'ha dirigit a l'àrbitre en qüestió: "Quan assenyales un jugador blanc, no dius 'aquell jugador blanc'. Però quan et refereixes a un jugador negre, dius "aquell jugador negre". El partit s'ha suspès perquè els jugadors otomans s'han negat a continuar jugant com a protesta pel comentari racista.

A continuació, l'equip parisenc també s'ha retirat del terreny de joc. Pocs minuts més tard el Basaksehir ha tuitejat a les xarxes: “No al racisme”. El missatge és tendència i acumula ja milers d'interaccions. La UEFA ha confirmat, miuts més tard, que el partit ha quedat suspès definitivament. S'espera que l'organisme doni més detalls en la propera estona.