La tanda de penals del Girona a la Copa que no s’acabava mai

Tots tenim secrets amagats. Els clubs de futbol no en són cap excepció, i el Girona encara menys. La temporada 1970-71 conserva un duel de Copa força estrany en què els gironins van caure eliminats a Barakaldo després d’una tanda de penals que va durar vuit dies. Amb aturada del segon partit inclosa en ple llançament de penals, perquè “no es distingien ni les porteries”. Paraules textuals de l’entrenador Martín Vences.

El partit d’anada, jugat a Montilivi, va acabar amb empat a 1. Fins aquí tot normal. Però una setmana més tard, quan el calendari marcava finals d’octubre, la cosa es va anar complicant, es va repetir el resultat i ja se sap que a les eliminatòries només es classifica un equip. Així doncs, s’havia de continuar jugant. Però s’estava fent fosc i era un problema. Els trenta minuts suplementaris no van servir per desequilibrar una primera ronda de Copa i es va haver de resoldre als penals. Seria aquella nit? No. El conjunt basc va fallar tres llançaments i va marcar dos gols. El mateix registre que el Girona, que no parava de mirar el rellotge. I l’àrbitre, conscient que al terreny de joc ja no s’hi veia res, va ajornar el desenllaç fins a l’endemà a mig matí. Però els gironins s’hi van negar perquè el tren amb què havien de tornar a casa ni molt menys els esperaria. “Era impossible fer-hi nit, havíem reservat els llits al tren. Quina culpa tenim que es jugués en una hora en què ens podíem quedar sense llum?”, confessava el vicepresident Vidal.

Però la cosa no es va acabar aquí. Quan tot indicava que es disputaria un partit de desempat a Saragossa, es va acordar que el Girona hauria de tornar a Barakaldo per fer una nova tanda de penals al cap de vuit dies. Dos mil quilòmetres amb dos cotxes particulars per a sis jugadors (un porter i cinc de camp), el segon entrenador (no hi va viatjar ni el primer) i un directiu que va fer de delegat. Rocambolesc, perquè de fet alguns dels futbolistes no eren ni els mateixos que havien jugat el partit. Tot i no saber si allò era legal, van decidir fer-ho efectiu.

El Barakaldo va anotar els cinc llançaments i allà es va obrir un altre meló, perquè els blanc-i-vermells van materialitzar els quatre primers penals i si marcaven el cinquè no els quedaven més jugadors per xutar i corrien el risc d’una eliminació i una sanció federativa. Total, que aquell penal el va desviar el porter rival. Les males llengües diuen que es va fallar expressament. Fos com fos, per fi s’havia acabat.

El Cadis visita Montilivi

Després de superar la Gimnástica Segoviana (0-2, amb doblet de Bustos) i de remuntar agònicament contra el Lugo (2-1, amb gol de Bueno al minut 122), el Girona rep el Cadis, de Primera Divisió, als setzens de Copa a partit únic a Montilivi (16 hores, DAZN). Francisco, que confirma el retorn de Stuani, espera que el recorregut del seu equip al torneig no s'acabi aquí. “Volem aprofitar que tenim certs dies de marge per presentar un bon equip i passar l’eliminatòria. Sabem que ells són els favorits però estem molt motivats”.