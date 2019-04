Els tangibles de l’aposta guanyadora de l’Espanyol

Al final del partit, si no es mirava el marcador, no quedava clar qui havia guanyat. Les jugadores de l’Espanyol, alienes al 0-1 que deixava els tres punts a la maleta d’un Atlètic de Madrid que tornarà a liderar la Lliga Iberdrola, feien la volta a l’RCDE Stadium per rebre l’ovació dels milers de persones que seguien amb ganes de festa. Després encara va haver-hi temps per a fotografies de família i balls espontanis. En total van ser 20.615 els espectadors que van presenciar ahir un duel que es va decantar per un gol d’Ángela Sosa al minut 31. Amb sang freda i molta classe, la migcampista de l’Atlètic va rematar a l’escaire una centrada enrere d’Esther González per batre Mimi. L’orgull i l’energia de les periquites, sempre vives en el matx, van allargar l’emoció fins als últims instants, però l’última acció del partit, en botes d’Eli del Estal, primer, i de Berta Pujadas, després, va acabar als núvols negres de Cornellà-El Prat, que van deixar algunes gotes de pluja durant el matí.

Però res va esquitxar l’ambient festiu a l’estadi de l’Espanyol. “Ha sigut un dia inoblidable. No ens ha marxat el somriure de la cara en cap moment, notàvem que la gent animava i volíem respondre-hi amb una bona actuació. Però el líder és el líder, juga molt bé i ho hem donat tot”, va dir Del Estal a peu de gespa. La davantera càntabra, que va marxar coixa per un mal gest al genoll -avui se li faran més proves per avaluar si pateix una lesió-, verbalitzava el sentiment d’una plantilla que va sortir de l’estadi amb un regal molt especial: la fotografia gegant amb què es van empaperar els armariets del vestidor.

Una millora estructural

És un detall petit, gairebé anecdòtic, però que simbolitza l’aposta ferma que està fent l’Espanyol per la seva secció femenina. A principi de temporada, el club ja va poder anunciar que les jugadores del futbol base deixaven de pagar quota per primera vegada i, per al curs que ve, quan les obres de la ciutat esportiva ampliïn a dos els camps de gespa artificial (a l’espai on actualment només n’hi ha un), s’ha garantit que els entrenaments es faran al matí. Un pas més cap a la professionalització de la secció.

Els altres passos toquen altres potes que van més enllà de l’àmbit esportiu. L’àrea de comunicació és una de les que més ha crescut. Fa un mes que el club va crear els perfils específics per a l’equip femení a Twitter i Instagram i ja es pot presumir d’haver generat un dels continguts més vistos de l’entitat: el vídeo de promoció d’aquest partit.

"El context del futbol femení ens permet ser més originals i trencadors" Agustín Rodríguez Cap de Comunicació de l'Espanyol

“Fins ara donàvem una visibilitat dins de l’organigrama del club, però ara ja busquem dotar l’equip d’una identitat pròpia”, explica a l’ARA Agustín Rodríguez, cap de comunicació de l’Espanyol. Hi ha una imatge gràfica personalitzada i els continguts s’adrecen a un públic molt específic, sobretot a Instagram, “en què les estratègies de consum són molt àgils i es reclama un relat més fresc i atrevit”. “El context del futbol femení ens està permetent ser més originals, més trencadors, i diferenciar-nos del contingut que generem habitualment. Mirem de construir històries pròpies i de moment està funcionant molt bé”. A banda de les xarxes socials, des de comunicació també s’estan fent accions perquè les jugadores parlin en escoles i universitats, per lluir “la part humana” de les futbolistes, que en molts casos estudien i treballen. El seguiment abans i després dels partits també s’ha millorat i ara cada jornada queda coberta per la televisió del club.

"La col·laboració ha anat més enllà de posar 'Miró' a la samarreta i estem molt satisfets" Matteo Buzzi CEO de Miró

Tota aquesta inversió també la percep i la celebra Miró, el patrocinador de la secció des del novembre. “La col·laboració ha anat més enllà de posar «Miró» a la samarreta, que és el que volíem. Estem molt satisfets, s’han complert sobradament els objectius”, confessa a aquest diari el CEO de l’empresa, Matteo Buzzi. Miró, que voldria allargar l’acord més dels dos anys signats i que ha catapultat altres acords, com amb Innjoo a partir d’aquest vincle amb el club blanc-i-blau, destaca “la política d’igualtat i la identificació” com els dos grans punts d’acostament amb l’Espanyol. “Som una empresa catalana i per proximitat l’Espanyol connectava amb nosaltres. També pels valors que compartim, que són la lluita en un entorn difícil, l’esperit de superació i la perseverança”. Valors que van estar a punt, ahir, de deixar per a la història un empat en el debut a Cornellà-El Prat.