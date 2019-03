“La taula no serveix només per planxar”

B a ckflips , kickflips i un llarg etcètera d’habilitats sobre la taula de skate. Per segon any consecutiu el Girls Skate Camp va arribar a Barcelona, després d’haver aterrat a París i Londres. Un esdeveniment fet per i per a dones, amb l’objectiu de visibilitzar les skaters femenines, donar-los-hi suport i inspirar futures generacions.

Aquesta és una pràctica a la qual cada cop s’uneixen més noies. Julia Benedetti, una gallega de catorze anys, va desplaçar-se des de la Corunya per acudir a la cita esportiva. A la seva edat ja és rider oficial d’una de les marques més potents: Vans. Fins i tot va participar en una competició a la Xina al novembre. Entre totes les noies que hi havia, sense filtre d’edat, va accedir a les semifinals i va quedar en la 26a posició. “A Galícia no hi ha tantes zones habilitades per a l’ skate com a Barcelona. De fet, només hi ha una noia més que competeixi en tota la Corunya”, comentava.

A Barcelona hi ha molts llocs o n es pot practicar, com ara la Mar Bella, el Fòrum o el Macba. “Barcelona és la Meca del monopatí des de fa molts anys. Tothom que hi ve al·lucina. Hi ha un nivell altíssim, tant de nois com de noies”, assegurava Verónica Trillo, la fundadora d’Asiplanchaba, una plataforma que “planxa alguna cosa més que camises”, fent referència al verb planxar, que fan servir quan un truc sobre la taula surt bé. L’entitat neix amb el propòsit de posar en escena l’ skate femení. “Estem coordinant amb escoles i casals aquesta pràctica. Volem que tots els nens i nenes tinguin, almenys, l’oportunitat de poder endinsar-se en aquest món d’una manera més fàcil”, comenta.

Al Girls Skate Camp, a banda de poder demostrar les habilitats sobre l’ skate, les participants també van poder construir i customitzar les seves taules des de zero. Una cinquantena de noies, de totes les edats i d’arreu del món, no van voler perdre l’ocasió d’acostar-s’hi.

Totes elles van poder compartir experiències amb quatre riders internacionals: Amy Ram, Helena Long i Lucy Adams, del Regne Unit, i Shani Bru, de França. “Era l’única noia del meu grup d’amics, però això mai ha sigut un problema. Quan anàvem a parcs més grans o a altres ciutats sí que era una mica estrany. Notava moltes mirades i estava sota pressió. Havia de demostrar tot el que sabia en els primers minuts, però de seguida em guanyava el seu respecte”, assegurava la rider francesa un pèl avergonyida.

Lola Altozano combina la seva feina de professora de monopatí amb la de gestora i estudiant universitària de prevenció i seguretat social. “En el terreny esportiu és complicat viure de l’ skate, però fer-ho com una professió relacionada sí que és possible”, raonava l’única noia que practica aquest esport a Cerdanyola del Vallès.

La cirereta del pastís arribarà als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on l’ skate hi serà per primer cop a la història. Serà un dels cinc esports que s’estrenarà en uns Jocs Olímpics, juntament amb el beisbol, el karate, el surf i l’escalada. Malgrat això, no tots els skaters hi estan a favor. Alguns argumenten que, d’aquesta manera, es trenquen els principis d’una cosa que va més enllà d’un esport: és tota una cultura.

El creixement de l’ skate com a pràctica allunyada dels estigmes del vandalisme és cada cop més evident. A Tòquio 2020 se seleccionaran 20 skaters en categoria femenina i 20 en la masculina per a cadascuna de les proves: parc i carrer. En total, seran 80 els que hi participaran. Hi haurà un màxim de tres membres per cada país i s’assegurarà una plaça per a cadascun dels continents. Com també una per al país amfitrió de la competició, en aquest cas, el Japó. El salt a la professionalització de l’ skate és imparable. És una pràctica que no hi entén de gèneres ni d’edats.