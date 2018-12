Un tauler de parxís a la capital de l’hoquei herba

L’hoquei herba ha convertit Terrassa en un tauler de parxís. Vermell, blau, groc i verd, quatre colors representatius de quatre clubs (CD Terrassa, Egara, Atlètic i Línia 22) que conviuen en una mateixa ciutat i, des d’aquest curs, també a la màxima categoria. Cosa inèdita en els seus 60 anys de vida. A la cocapital vallesana s’hi poden veure partits de la Divisió d’Honor masculina en 17 de les 18 jornades de la fase regular. A més, en 12 d’aquestes hi ha algun derbi ciutadà. “És un èxit per als clubs d’aquí, que han seguit una política d’escola i de no fitxar”, assenyala Francesc Salvatella, president d’Hockey per Terrassa, una agrupació que vetlla pels interessos dels quatre clubs i per la seva difusió.

Quatre realitats esportives, històriques, econòmiques i socials que conviuen en un mateix municipi en un curs històric. L’últim a arribar a la màxima categoria va ser el Línia 22, que el maig passat va celebrar els 30 anys de vida amb un ascens inèdit. El secret d’aquest club modest, explica Oriol Alcaraz, tècnic del primer equip i un dels impulsors de la seva escola, és el creixement del planter: “Calia omplir i donar consistència a la base, sense la qual no podíem tenir un equip a dalt”. En pocs anys han passat de 80 a 200 nens i nenes. L’aposta per la proximitat és el seu “tret diferencial”. “Hi ve gent de Terrassa, de l’entorn de l’estadi, del centre, que poden arribar-hi caminant sense necessitat de transport. Gent nova en l’hoquei sense precedents familiars. En clubs com l’Egara o l’Atlètic les famílies poden tenir tres cotxes, és un poder adquisitiu diferent”, relata.

Tot i l’ascens de categoria, el tècnic reconeix que no tenen “pressió pels resultats”. “Ser aquí és un premi i cal disfrutar-ho, tant si guanyem com si perdem”. Han perdut els 9 partits de la primera volta però la seva principal lluita és una altra. El futur de l’entitat passa per augmentar els equips sènior: “Era un club desestructurat, ara tenim un equip a cada divisió”, exposa. El principal problema actual és l’oposat, la sobreexplotació: 200 nens en un sol camp municipal, el Martí Colomer, que podrien passar a gestionar d’aquí uns mesos. “El nombre de nanos inscrits a les escoles del club està en una situació límit. Hem de cuidar el punt àlgid actual, després de superar la crisis econòmica, o podríem incórrer en el greu error de morir d’èxit”, adverteix Salvatella.

També pateix, però per uns altres motius, el club degà d’aquest esport a Espanya, el CD Terrassa. Fundat el 1910, fa temps que no viu tardes de glòria: el seu únic títol de Lliga va ser el 1976. Ara la seva lluita és la permanència, després de diversos cursos fent d’equip ascensor. El juny passat Lídia Martí, una psicòloga que fa 40 anys que és sòcia de l’entitat, es va convertir en la primera dona presidenta de la seva història. La seva candidatura, Sumem 2026, optava per un canvi en el model de gestió basat en quatre eixos: “L’excel·lència a les escoles, ser present en totes les màximes categories, dinamitzar la vida social i aconseguir estabilitat financera”.

L’Atlètic, l’equip amb més títols de Lliga de la categoria, s’ha vist obligat a renovar-se pel constant èxode de talents -els últims són Roc Oliva, al Polo, i Marc Sallès, al Club de Campo-. Viu d’un interminable planter que gaudeix d’una salut envejable. Anys enrere havia pogut incorporar gent de fora. “Alguns estrangers venien al club i tenien la sensació que la gent els aturaria pel carrer, pensant-se que a Terrassa l’hoquei era l’esport principal i que venien a una Índia en miniatura”, confessa Roger Pallarols, antic entrenador dels groc-i-negres. L’actual tècnic del Júnior és professor a l’Escola El Cim, on veu que aquest esport creix: “Cada cop tinc més nens que juguen a hoquei”. Una situació semblant a la de l’Atlètic es viu a l’Egara, on també “hi ha un fort sentiment de pertinença a cada club, segurament perquè és un esport amateur”, apunta l’exjugador ratllat Edi Tubau.

L’hoquei terrassenc vol continuar creixent i afegir gent nova més enllà de les tradicionals famílies. Hockey per Terrassa ho vol impulsar creant un espai que serveixi de punt de trobada i de referència per difondre aquest esport, a la ciutat i al món. Un desig que es podria veure complementat amb un altre somni: acollir el Mundial del 2022. El president de la Federació Internacional, Narinder Dhruv Batra, en va prendre bona nota a l’agost: “El va meravellar que en un radi de sis quilòmetres el vam portar a visitar els quatre clubs. Crec que pot ser una candidatura potent”, afirma Salvatella.