El Girona més regular rep l'Athletic club a Montilivi

Esvaïts els dubtes, no queden qualificatius per definir el rendiment del Girona en el seu primer curs entre els millors. Passades 21 jornades, els resultats no poden ser més equilibrats. Instal·lats còmodament en la desena posició, amb un marge d’11 punts respecte a la zona de risc que, com a mínim, es mantindrà degut a la derrota del Deportivo a Anoeta, els homes de Pablo Machín han sumat el mateix nombre de victòries, empats i derrotes, 7, en consonància amb els seus registres golejadors, havent celebrat i encaixat 29 dianes –l’espectacular triomf per 6 a 0 contra el Las Palmas va empatar un goal average fins aleshores desfavorable-. Si tot això no fos suficient, fent una ullada a la puntuació i desglossats els 28 punts assolits, la semblança és màxima: acumulen els mateixos com a locals que com a visitants, 14. Aquest diumenge, el Girona intentarà decantar la balança al seu favor aprofitant la visita de l’Athletic Club (18.30 h, BeIN LaLiga). “No ens podem confiar, l’experiència em diu que competim millor quan sentim que necessitem els punts. Ens acostumem a créixer davant les dificultats. Estem en una zona tranquil·la per poder fer el nostre joc, sense condicionants classificatoris. Hem de guanyar el partit i no pensar en res més que això. Si tenim al cap que el Deportivo ha perdut, ens farà més mal que bé” valora el tècnic sorià.

L’arrancada del 2018 ha deixat de manifest l’adaptació al medi, un cop superada la primera volta. Els gironins, que van iniciar l’any perdent amb el València, van golejar el Las Palmas i encadenen dos desplaçaments consecutius empatant, contra l’Atlètic i el Màlaga. Tot, fruit d’una competitivitat que desitja continuar exercint. “La primera premissa és entrenar bé i això ho estem fent. Van ser els primers en derrotar-nos a l’elit i aquest serà un al·licient més. Si habitualment trenquem estadístiques, volem estripar la que diu que mai els hem guanyat, però haurem d’anar en compte: és un club històric que gaudeix del sentiment de pertinença dels seus futbolistes com a valor afegit”. Machín, que no té cap baixa, recupera a Juanpe i Aday, superades les sancions que els van impedir participar a La Rosaleda. Cap dels dos, però, té garantit el seu retorn a la titularitat. A l’eix defensiu, fix Bernardo, el gran moment de Ramalho –es veurà les cares contra l’equip que el va formar i amb el que va debutar a l’elit- i la presència de Muniesa dificulten l’encaix del canari. Als carrils, el rendiment de Maffeo i Mojica –ambdós, apercebuts- obstaculitzen la presència del jugador nascut a Sentmenat.

El Choco Lozano podria debutar

La resta de l’onze hauria de ser l’habitual, amb la novetat del Choco Lozano a la banqueta i, potser, la de Pedro Alcalá després de més de quatre mesos d’absència en les convocatòries. “Gaudim de la possibilitat d’escollir i tothom està contribuint al rendiment col·lectiu, aquesta és la millor noticia. El Choco té molta experiència, ens servirà per ocupar una de les vacants que volíem omplir. Pot ocupar dues posicions, com a referència i una mica més endarrerit, ja que és un jugador molt veloç”.

El tècnic del Girona va fer balanç del mercat d’hivern, especialment del cas Kayode, marcat amb un interrogant. “És una situació estranya tot i que no és el primer cop que passa una cosa així. El perjudicat és ell, aquí sempre ha tingut un comportament correcte. Ens va demanar marxar i semblava tot tancat, però la burocràcia està impedint confirmar la seva sortida. Pel que sé, el més normal és que el jugador no torni”. La plantilla ha passat de tenir 24 futbolistes a comptar només amb 22. “Això significa que els que no tenien oportunitats es poden sentir més importants. A l’estiu vam encertar en els fitxatges i, si alguna cosa ens caracteritza, és en obtenir un resultat brillant de futbolistes, a priori, menys reconeguts. Estic content perquè el club s’ha esforçat. Hi ha jugadors que no han volgut venir ja que dubtaven de la seva participació i d’altres, per tema econòmic. El nostre rendiment no és casualitat, ara se’ns respecta”.

10 jornades invicte

L’Athletic arriba a Montilivi en un moment dolç malgrat viure a un punt dels gironins. Els homes de Ziganda no cauen derrotats des del 5 de novembre en la visita a Balaídos. En aquests tres mesos, acumulen tres victòries i set empats. “Som conscients que el Girona està realitzant una gran temporada però viatgem amb ganes de realitzar un bon partit, recuperar sensacions i mostrar la cara bona que pot tenir aquest equip” explica el tècnic navarrès, que podria fer debutar Iñigo Martínez. Els bilbaïns van ser els primers en derrotar el Girona (2-0), el passat mes de setembre, coincidint amb les primeres passes d’un conjunt que somia en aconseguir estabilitzar-se a l’elit. Un objectiu que tindrà més a prop en cas d’aconseguir una nova victòria que el permeti apropar-se, qui sap si gairebé de manera definitiva, cap a la tan desitjada permanència.