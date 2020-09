Thiem-Zverev, una final inèdita al US Open

L’austríac Dominic Thiem i l’alemany Alexander Zverev sortiran a la pista central Arthur Ashe de Flushing Meadows conscients que els astres s’han alineat per oferir-los la gran oportunitat de la seva carrera per guanyar un Grand Slam. A un US Open sense Rafa Nadal, que va preferir no participar-hi per prudència per la pandèmia del covid-19, sense un Roger Federer recuperant-se d’una lesió i amb el número 1 mundial Novak Djokovic eliminat als vuitens de final quan va ser desqualificat per colpejar una jutge amb una pilota de manera involuntària, Thiem i Zverev s’han plantat a la final del US Open (22 h / Eurosport). El favorit és Thiem, número tres mundial, que disputarà la seva quarta final d’un torneig gran. Sobre la terra batuda de Roland Garros ha estat derrotat dos cops per Nadal, i també va fer-se pas fins a la final de l’Obert d’Austràlia, on va topar amb Djokovic. Ara, als 27 anys, sembla imbatible. A les semifinals, de fet, va cruspir-se el rus Daniil Medvedev en tres sets (6-2, 7-6 i 7-6). Thiem només ha cedit un set en el torneig, a la tercera ronda contra Marin Čilić, i és conscient que és una oportunitat d’or. “Guanyar un torneig del Grand Slam sempre ha sigut el meu somni. Soc conscient de la pressió que tinc, però aquest és el meu moment”, va dir ambiciós el jugador de Wiener Neustadt.

El seu rival serà l’alemany d’origen rus Alexander Zverev, que als 23 anys s’ha plantat a la seva primera final d’un torneig del Grand Slam després d’una impressionant remuntada contra l’asturià Pablo Carreño Busta, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 i 6-3. Carreño va guanyar amb certa facilitat els dos primers sets, dominant el joc i aprofitant les 36 errades no forçades d’un Zverev molt irregular. Però en el tercer, l’alemany va despertar gràcies al seu potent servei, i de mica en mica va fer fora de la pista un Carreño que ja havia perdut les semifinals del US Open el 2017. “Aquesta derrota fa més mal, perquè tenia el partit controlat. Estic jugant bé aquesta temporada, cal seguir, però costarà assimilar aquesta derrota”, va admetre l’espanyol, que va acabar amb molèsties al maluc. Zverev, que fins ara tenia com a millor marca arribar a les semifinals de l’Obert d’Austràlia aquesta mateixa temporada, es va convertir en el primer tenista alemany a arribar a una final de l’Obert dels Estats Units en 26 anys, quan Michael Stichva va perdre en tres sets contra André Agassi el 1994. L’únic alemany campió a Flushing Meadows és Boris Becker, que va fer-ho el 1989. Thiem, que ha guanyat els set anteriors enfrontaments contra Zverev, és el primer austríac a arribar a la final a Nova York.