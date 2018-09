Osaka s'emporta l'Obert dels Estats Units en una final polèmica

Naomi Osaka ha fet història en convertir-se en la primera japonesa en aixecar l'Obert dels Estats Units després de vèncer Serena Williams en una final no exempta de polèmica (6-2 i 6-4). L'asiàtica, de només 20 anys, ha portat la iniciativa en un primer set que ha dominat en tot moment, però ha vist com la final s'ha enrarit al segon set.

El jutge de cadira ha interpretat que Williams es comunicava en ple partit amb el seu entrenador, un fet prohibit per les normes, i li ha cridat l'atenció a la nord-americana, que ho ha negat, arribant a encarar-se amb el jutge. Aquesta apelació ha anat descentrant el joc de Williams, que ha acabat perdent els nervis trencant la raqueta quan perdia 2-3 en el segon set. L'àrbitre l'ha sancionat amb un joc perdut, el que ha encès encara més la petita de les Williams, que ha reclamat a membres de l'organització que intentessin convèncer-lo que no feia trampes, i que el jutge s'equivocava.

"No he parlat amb el meu entrenador. No he rebut cap consell, has d’avisar a tothom que no he rebut cap tipus d’entrenament. No faig trampes, no he parlat amb l’entrenador, com pots dir això? Em deus una disculpa!", ha explotat Williams, carregant contra l'àrbitre primer, i després dirigint-se als organitzadors: "Hi ha homes que diuen coses pitjors, i em multen a mi per ser dona? Això no està bé. No és just i vostè ho sap".

Osaka ha seguit fent el seu tenis contra una rival fora del partit que ja no s'ha sabut recuperar. Al final de l'encontre, Williams ha reconegut que espera poder tornar a jugar a Nova York, si bé el seu camí per tornar a aquesta pista no ha estat fàcil, després de veure que als problemes físics derivats de l'embaràs i a la polèmica pel seu vestit, s'afegia aquest nou incident amb l'àrbitre del partit. Osaka ha confessat que ha complert un somni, per poder jugar amb Williams, però ha lamentat la forma com ha conclòs la final. Les dues tenistes han acabat entre llàgrimes.