El tercer quart debilita l’Spar Citylift Girona (76-64)

Sense guanyar a camp contrari és complicat que el futur a l’Eurolliga sigui positiu, i l’Spar Citylift Girona no aconsegueix provocar cap somriure quan es desplaça. Contra el Dynamo de Kursk no ha sigut una excepció (76-64), tot i que per moments ha competit com acostuma a fer-ho. Però immers en uns dies difícils, ha abaixat els braços en el segon temps i ha posat un interrogant immens damunt del seu present europeu, quan falten dues jornades per tancar la fase de grups, en què s’enfrontarà al Famila Schio i el BLMA.

L’arrancada de les gironines ha sigut molt bona, impartint una lliçó defensiva que ha deixat les seves rivals amb només 10 punts al final del primer quart. Amb Coulibaly manant al darrere, el ritme de partit ha sigut lent. Però ja ha anat bé, perquè en atac ha costat veure cistella. Araújo, amb un triple, ha situat un 6-11 esperançador. I Marta Xargay, que ha tornat a la que fa poc va ser casa seva, ha mantingut l’avantatge també des de la màxima distància (14-17). La poca profunditat de banqueta, però, ha igualat les forces i Elonu ha sigut l’encarregada d’evitar que la gran feina de la primera part quedés en l’oblit, de manera que s'ha arribat al descans amb una igualtat total (28-28).

Un 9-0 de sortida ha debilitat l’Spar Citylift Girona en el tercer quart, en què la maledicció que pateix el club lluny de Fontajau s’ha fet evident. En dues temporades disputant l’Eurolliga no ha sumat cap triomf a domicili. Eric Surís, que s’ha vist obligat a demanar un temps mort, ha aturat momentàniament l’hemorràgia (37-34), insuficient veient l’encert de Prints, autora de 18 punts (53-36). En l'últim quart, les gironines han tret l’orgull per reduir el marcador (61-54), però el mal ja estava fet i totes les mirades se centren en si seran capaces de classificar-se per a l’Eurocup.