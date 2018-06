Un torpede a l’estructura esportiva del Barça

Dijous no va ser un dia fàcil a les oficines del Barça. Tampoc ho va ser ahir. La decisió d’Antoine Griezmann de trencar l’acord verbal amb el club blaugrana i quedar-se a l’Atlètic de Madrid va sacsejar l’estructura esportiva, que tenia coll avall que el davanter francès acabaria jugant la temporada vinent al Camp Nou. En un tres i no res se n’anava en orris una operació que s’havia començat a gestar el 2017 i que, de retruc, també implicarà modificar de dalt a baix la planificació esportiva.

Ningú en sabia res. Ni de la decisió final ni, tampoc, del documental. “Esclar que no n’estàvem al corrent”, responien a l’ARA directius i executius del club. Va ser el mateix dijous quan van saber que Griezmann donaria una resposta a través d’un vídeo gravat amb anterioritat. Van saber que les sospites eren encertades, que es confirmaven els rumors i que el davanter es quedava al club matalasser. Ahir, després del partit d’Espanya, Piqué ho va explicar: “Griezmann em va dir fa mesos que no sabia què fer. Li vaig proposar fer el documental i el meu equip es va posar en marxa. Ahir [per dijous] al matí vaig saber que es quedava i ho vaig comunicar al club. Si jo no haguès intervingut, Griezmann tampoc hauria canviat d’opinió. No és cap falta de respecte al Barça”. El central també va afegir que quan va saber la notÍcia, Bartomeu “estava fotut perquè volia fitxar-lo”.

Després de tot l’enrenou i destituït Robert Fernández, les mirades apuntaven directament cap a Pep Segura. A més, segons va informar Catalunya Ràdio, la setmana passada Segura i Robert –quan aquest encara era el secretari tècnic– s’havien reunit amb Ernesto Valverde i li havien assegurat que podria comptar amb Griezmann la temporada vinent. Segura és ara acusat de no haver sabut gestionar bé una contractació que es donava per feta i en què fins i Bartomeu havia reconegut contactes amb l’entorn de Griezmann. Fonts del club al·leguen que l’oferta inicial per al jugador, de 15 milions per temporada, ja era “suficient” i que, arribat l’acord, no hi havia necessitat de fer-ne cap altra, per més que l’Atlètic hagués fet una contraoferta.

Si la decisió ja va generar controvèrsia, no va ajudar gens a calmar els ànims que Piqué hi hagués estat involucrat de manera passiva, ja que el documental havia sigut elaborat per Kosmos, productora del central barceloní. A més a més, Piqué va encarregar-se de promocionar l’emissió a les xarxes socials. Després del documental, va escriure: “Has decidit quedar-te i espero que et vagi genial”. Piqué també va carregar contra els mitjans de comunicació: “La reflexió més important és que no tot el que us venen és cert”. Aquests comentaris van afegir més llenya al foc, igual que Samuel Umtiti, company de Griezmann a la selecció francesa, que va dir a les xarxes socials que caldrien “crispetes” per veure el documental.