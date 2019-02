Els treballadors del Reus exploten: "els nous propietaris són iguals o pitjors que Oliver"

Els treballadors del Reus Deportiu han emès un comunicat conjunt denunciant la problemàtica que viuen des de l'estiu. Expliquen que segueixen sense cobrar i que els nous propietaris no estan complint amb les promeses, i els acusen d'actuar "igual o pitjor" que Joan Oliver. Ara mateix acumulen entre cinc i sis nòmines, en funció dels casos.

Amb el club expulsat de la Lliga –no pot competir a Segona Divisió–, l'arribada dels nous propietaris semblava que havia de donar una mica de llum a l'entitat i "solucionar el problema dels deutes i impagaments amb els treballadors". Ara bé, com expliquen al text, "lluny de fer-se realitat aquest escenari, les falses promeses han tornat a ser el nostre pa de cada dia".

De fet, segons el comunicat, els nous propietaris havien emès un comunicat dient que el 25 de gener començarien a abonar les nòmines pendents abans de final de mes. Després un altre, el 8 de febrer, amb els mateixos termes. Cap d'aquests s'ha acabat complint. "No només no ens han pagat les nòmines pendents, sinó que se n'ha acumulat una més: la de gener". Una actitud que defineixen com a "intolerable i preocupant".

A banda d'assegurar que els nous gestors no els han explicat "en què consistirà" el projecte de l'entitat esportiva, i d'agrair les "mostres de suport" que han rebut, demanen que es trobi solució al problema. I que no sigui un escenari alternatiu (un ERO, un concurs de creditors o acollir-se al Fons de Garantia Salarial), ja que seria "una solució parcial, insuficient i injusta".