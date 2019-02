Els treballadors del Reus mediten denunciar els nous propietaris del club

Els treballadors del Reus Deportiu mediten presentar una denúncia contra els nous propietaris del club, després de constatar que continuen sense cobrar. Ara fa tres setmanes el Reus es va convertir en el primer club de futbol des dels anys 30 que no pot acabar la temporada a Segona Divisió per culpa dels deutes. Va ser sancionat a tres anys sense poder competir per no haver pagat als treballadors a causa d'un deute acumulat per la mala gestió. La sanció va arribar just quan el president Joan Oliver tancava un acord per vendre l’equip al grup nord-americà US Real State Investment, amb seu a Miami Beach i amb Russell Platt i Clifton Onolfo al capdavant. Els compradors, amb tot, no ha pagat deutes ni sous des que van arribar.

Els treballadors, uns 70, no cobren des de l'agost del 2018. Entre els denunciants hi hauria el cos tècnic, els jugadors del filial i altres treballadors. De fet, el tècnic del Reus, Xavi Bartolo, no pot canviar de club malgrat l’expulsió de la competició del Reus perquè la normativa federativa no li permet fitxar pel Lleida, club que li ha fet una oferta. L’article 164 diu que un entrenador només podrà canviar de club a mitja temporada si és per fitxar per una entitat d’una categoria superior. I el Lleida juga a Segona B. Però Bartolo s’ha queixat perquè fa cinc mesos que no cobra i l’equip que entrenava ja no existeix.