Una cinquantena de persones es manifesten a Roma per reclamar la llibertat dels presos polítics

La Piazza della Madonna di Loreto de Roma ha sigut l'escenari aquest dimarts al migdia de l'acte per demanar la llibertat dels presos polítics. Una cinquantena de persones han aprofitat la prèvia de la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions per fer aquest acte reivindicatiu acompanyats de dues pancartes. A la primera s'hi podia llegir "It's about freedom" [Es tracta de llibertat], mentre que l'altra reclamava, en italià, la llibertat dels presos polítics catalans.

Els seguidors —alguns catalans que viuen a Roma però la majoria arribats de Catalunya per veure el partit de futbol d'aquest vespre (20.45 h) entre el Roma i el Barça— han arribat fins al lloc en dos autocars. Allà hi havia un policia, que ha parlat amb els organitzadors de l'acte. Les persones s'han manifestat mentre cridaven "Llibertat, presos polítics".