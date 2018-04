Es busquen tres ‘start-ups’ que revolucionin el món de l'esport

El Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya impulsarà i donarà suport a projectes empresarials del sector que estiguin liderats per professionals col·legiats. Amb la col·laboració de Xarxa Capital, el Coplefc ha posat en marxa un programa que té com a objectiu seleccionar tres 'starts-ups', a les quals formarà, assessorarà i ajudarà a trobar finançament.

Les candidatures tenen de termini fins al 15 de maig per presentar la documentació necessària per participar en aquesta primera edició del programa. Les candidatures seran estudiades per una mesa d'avaluació integrada per càrrecs del Coplefc, coordinadors experts i un representant de cadascuna de les entitats col·laboradores. Francesc Solanellas i José Pedro Tarango formaran part del procés.

El programa, batejat com a Coplefc Emprèn, va adreçat al conjunt de col·legiats que participin en algun projecte empresarial de nova creació, nascut fa entre 6 i 24 mesos. Es busquen empreses ja constituïdes en fase inicial de creixement, desenvolupament, llançament o expansió. El projecte candidat haurà de centrar la seva activitat empresarial en els sectors de les ciències de l'activitat física i de l'esport.

Del total de projectes presentats, finalment la mesa d'avaluació n'escollirà tres, que participaran en aquesta primera edició durant nou mesos. Un cop finalitzat el programa formatiu i de 'mentoring', Xarxa Capital ha dissenyat una ronda de finançament oberta per a la cerca de finançament privat que desitgi participar en el futur d'aquests projectes empresarials.