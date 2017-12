Un tresor amb més de mig segle de tradició

Un dels orgulls del bàsquet català és el Trofeu Molinet, que aquest any arriba a l’edició número 55. Es tracta del campionat de minibàsquet més antic d’Europa, un esdeveniment pel qual han passat jugadors i jugadores que actualment disputen algunes de les competicions més importants del món.

El torneig, que ha sobreviscut a diferents escenaris, manté la tradició de les dates entre el 27 de desembre i el 4 de gener. L’escenari d’aquest any serà el pavelló de l’Illa Diagonal de Barcelona i La Xarxa emetrà en directe les finals. “Aquest torneig té una tradició i un encant especials. Arribar als 60 equips és un orgull per a nosaltres. La clau per mantenir viu el torneig durant més de mig segle és mantenir la il·lusió de fer coses, coses dedicades al planter del bàsquet català. És un producte atractiu que s’ha convertit en una tradició”, explica Carles Carnicero, responsable del departament de promoció de la Federació Catalana.

Molts jugadors que han passat pel torneig ho expliquen amb orgull. Les experiències viscudes es traslladen d’una generació a una altra i això fa que la tradició es mantingui viva en unes dates molt especials per a la canalla. La majoria de jugadors només poden participar en el torneig una vegada a la seva vida, dos si tenen sort, i aquesta exclusivitat fa que augmenti l’emotivitat.

El Vedruna Gràcia fa més de 10 anys que no s’ho perd. “Nosaltres hem fet nostra la màgia del Trofeu Molinet. És una data fixa en el nostre calendari. Som un club que ens centrem en la formació dels jugadors i aquest torneig ens ajuda molt, ja que l’ambient sempre és molt sa. Nosaltres no anem a guanyar sinó a viure la fraternitat amb els altres equips participants. El caliu que es viu és molt positiu i els nens i les nenes s’enduen un record únic. Farts de veure esport professional a la televisió, aquest torneig és una finestra per al bàsquet de formació”, diu Josep Snoussi, representant del Vedruna Gràcia.

Els organitzadors veuen amb orgull com els jugadors que han passat pel torneig hi tornen com a entrenadors, àrbitres o voluntaris. De fet, el programa BQVoluntaris va néixer gràcies al Trofeu Molinet. “El nostre objectiu és aportar suport humà per tirar endavant les iniciatives. L’experiència de fer gran un esdeveniment és molt enriquidora i ajuda a millorar la visió que en tens quan ets participant. Quan ets voluntari no t’endús una victòria sinó moltes, tantes com experiències”, resumeix Esteban Quifet, que controla una base de dades amb 340 persones.