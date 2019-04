Una trilogia de partits que decidirà el destí del Girona

La incertesa per un final de Lliga en què el Girona no es pot permetre el luxe d’equivocar-se s’ha apoderat de Montilivi, que veu com l’equip no acaba de tancar una permanència que no fa gaire semblava qüestió de dies. La mala dinàmica en què s’han instal·lat els homes d’Eusebio Sacristán, que han perdut en quatre de les últimes cinc jornades, ha convertit els tres pròxims partits en tres duels que definiran el present d’un club que desitja continuar a Primera, però que necessita tornar a fer mèrits perquè la seva presència entre els millors sigui inqüestionable. “No ens hem de fer-mal pensant en el que no tenim, perquè ens frustrarà. Dependre de nosaltres ens fa ser positius i optimistes; si donem continuïtat a tot el que fem bé, estem segurs que tindrem el premi ben aviat”, diu Eusebio.

Per començar, el Girona rep el Vila-real (18.30 hores, BeIN LaLiga), l’equip que marca la zona de descens, a quatre punts de distància dels blanc-i-vermells. Els comptes són clars: un triomf gironí deixaria la divuitena posició a set punts; un empat ho mantindria tot com fins ara amb una jornada menys per jugar, i una derrota faria encendre totes les alarmes, tenint en compte que les dues pròximes jornades visitarà el camp del Celta i el Valladolid, immersos també en la lluita per no baixar a Segona. Tres partits marcats en vermell a l’agenda del Girona.

Durant la setmana, els missatges de la plantilla han anat en una mateixa direcció: la confiança és absoluta, perquè la permanència està a les seves mans. “Sempre que hem tingut moments de dificultat, ens hem sabut aixecar, però amb dir-ho no n’hi ha prou, ara cal fer-ho. Hem desaprofitat el coixí de seguretat que teníem i no ens queda cap altra opció que reaccionar. Si no som capaços de guanyar cap d’aquests tres partits, potser sí que ens mereixem estar a la zona baixa de la classificació”, resumia Marc Muniesa, que té tots els números d’actuar com a pivot defensiu, amb l’absència de Douglas Luiz, sancionat.

Eusebio tampoc pot comptar amb Àlex Granell, també amb cinc targetes, un fet que pot motivar la presència d’Aleix Garcia al mig del camp, que va sortir a donar la cara. “La Lliga no s’acaba avui, sabem que tenim temps i hem d’intentar ser optimistes. Hem d’evitar les possibles angoixes, perquè, tot i que guanyar és important, ara també ho és no perdre”, afirmava, i recordava que l’equip no ha caigut mai en descens però que tot se li gira en contra quan juga a Montilivi, on fa cinc mesos i mig i deu jornades que no aconsegueix cap triomf. “És inevitable sentir que el que ens està passant, mentre juguem, ja ens ha passat, però en cap cas dubtem de nosaltres. Volem guanyar, i treballem per fer-ho possible”.

Stuani vol superar els seus registres

A banda de Douglas i Granell, el Girona tampoc podrà disposar de Bernardo, Valery i Planas, lesionats. Eusebio, que no perd l’optimisme, donarà l’alternativa a Alcalá i Raúl García. Al davant, per descomptat, repetirà amb la tripleta ofensiva formada per Borja, Portu i Cristhian Stuani, la referència d’una ciutat que resa perquè no es constipi. L’uruguaià, convertit en el màxim golejador blanc-i-vermell a la LFP, ja suma divuit gols a la Lliga i és a només tres dels vint-i-un que va marcar en el curs de la seva estrena. Uns registres que haurien d’avalar la salvació d’un equip que necessita tornar a guanyar.

El Vila-real arriba a Montilivi després d’un gran esforç, amb derrota inclosa contra el València a l’Europa League (1-3). Els de Calleja, que s’han complicat la vida innecessàriament, fa unes setmanes que no encerten la tecla: van perdre contra el Celta per 3-2 un partit que guanyaven 0-2, van empatar a 4 amb el Barça en un temps de descompte boig que dominaven 4-2 i van caure davant del Betis, per 2-1, amb penal fallat inclòs de Cazorla a l'últim instant que hauria significat un puntet més. I a aquestes altures de campionat, qualsevol detall pot valer la permanència, l’objectiu pel qual lluita un Girona disposat a donar-ho tot en una trilogia de partits que marcarà el seu destí.